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Dr. Serdar Savaş'ın tam tersi sözleri ortaya çıktı

Dr. Serdar Savaş adlı bir kişi dün Habertürk ekranlarından, üniversite sınavına girecek öğrencileri yine paniğe sevk etti. Ancak Serdar Savaş'ın daha önce "40 yaş altı korkmasın, onlara bir şey olmaz" dediği ortaya çıktı.
 22 Haziran 2020 10:20
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Dr. Serdar Savaş daha önce "devlet kayıtlarında yer alan verilere göre MSÜ sınavında 400 kişi korona oldu" demişti.

Hem Milli Savunma Bakanlığı hem de Sağlık Bakanlığı, Savaş'ı yalanlamış ve sınava sadece bir koronalı öğrencinin girdiğini ve bu öğrencinin girdiği sınfıta yer alan öğrencileirin de karantinaya alındığını açıklamıştı. Haber için tıklayın.

Dr. Sedar Savaş dün de, Habertürk ekranlarında bu kez, "üniversite sınavı ertelenmeli", "yetkililer korkmuyorsa o sınıflara önce Devlet erkanı girmeli" dedi. Tüm konuşması boyunca, öğrencileri paniğe sevk etmeye çalıştı.

Ancak Dr. Serdar Savaş'ın daha önce CNN Türk ekranlarında "40 yaş altı korkmasın, onlara bir şey olmaz" dediği ortaya çıktı.

Memurlar.Net
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