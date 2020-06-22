Barış Manço'nun gerçek adı ortaya çıktı
|22 Haziran 2020 10:19
|Yazdır
Doğukan Manço, 1999 yılında vefat eden babası Barış Manço'nun adıyla ilgili ilginç bir video yayınladı.
'Barış Manço'nun asıl ismi' adlı programda, babası hakkında bilinmeyenleri anlatan Doğukan, Barış Manço'nun aslında birden fazla ismi olduğunu söyledi.
Babası Barış Manço hakkında merak edilenleri cevaplayan Doğukan Manço "II. Dünya Savaşı sırasında amcam dünyaya geliyor, gündeme yönelik olarak 'Savaş' ismi konuluyor. Yıllar sonra insanlar artık barış özlemiyle savaşın bitmesini beklerken babam doğuyor.
Babamın ilk ismi 'Mehmet', dedesi Mehmet Abdi Manço'dan geliyor. Halam İnci Manço'dan dinlediğim kadarıyla; 1942'de kuzenleri Yusuf Ulcay vefat etmiş, 1943'te babam doğmuş.
Onu da anmak üzere babamın ismine 'Yusuf' eklenmiş. Bu kadarla da kalmamış. 5.5 kiloya yakın doğduğu için hastanede hemşireler 'Bunun adı Tosun olsun' demişler. Ve ismi kayıtlara 'Tosun Yusuf Mehmet Barış Manço' olarak geçmiş. 1954'te ortaokula geçiş sınavına girerken, okulda dalga geçmesinler diye nüfus müdürlüğüne gidip 'Tosun Yusuf' ismini çıkartmışlar." dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İsmail Küçükkaya ve eski eşi hakkında yeni karar
20 Haziran 2020 08:40
|Murat Övüç davasında 'basit yargılama usulü' uygulanacak
19 Haziran 2020 16:06
|Buket Aydın'dan şok sözler: İntikamım acı olacak
18 Haziran 2020 15:17
|Okan Bayülgen, Türkiye'nin sağlık sistemini övdü
16 Haziran 2020 08:48
|İsmail Küçükkaya'nın, öğretmen eşine yaptıkları herkesi şok etti
16 Haziran 2020 00:10
|İsmail Küçükkaya: 550 bin liraya anlaşmıştık, konuşmaması gerekirdi
15 Haziran 2020 16:03
|Fenerbahçeli Cem Yılmaz'dan Beşiktaş kampanyasına destek
12 Haziran 2020 18:15
|Aynı maskeyi defalarca kullanan ünlü oyuncu enfeksiyon kaptı
08 Haziran 2020 21:08
|Yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha'nın, hesabı yeniden açıldı
08 Haziran 2020 18:00
|Nusret'ten tepki çeken poz
08 Haziran 2020 14:10