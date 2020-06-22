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Barış Manço'nun gerçek adı ortaya çıktı

Barış Manço'nu oğlu Doğukan Manço, YouTube'da 'Barış Manço'nun asıl ismi' başlıklı bir video yayınladı. Babası hakkında bilinmeyenleri anlattı
 22 Haziran 2020 10:19
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Barış Manço'nun gerçek adı ortaya çıktı

Doğukan Manço, 1999 yılında vefat eden babası Barış Manço'nun adıyla ilgili ilginç bir video yayınladı.

'Barış Manço'nun asıl ismi' adlı programda, babası hakkında bilinmeyenleri anlatan Doğukan, Barış Manço'nun aslında birden fazla ismi olduğunu söyledi.

Babası Barış Manço hakkında merak edilenleri cevaplayan Doğukan Manço "II. Dünya Savaşı sırasında amcam dünyaya geliyor, gündeme yönelik olarak 'Savaş' ismi konuluyor. Yıllar sonra insanlar artık barış özlemiyle savaşın bitmesini beklerken babam doğuyor.

Babamın ilk ismi 'Mehmet', dedesi Mehmet Abdi Manço'dan geliyor. Halam İnci Manço'dan dinlediğim kadarıyla; 1942'de kuzenleri Yusuf Ulcay vefat etmiş, 1943'te babam doğmuş.

Onu da anmak üzere babamın ismine 'Yusuf' eklenmiş. Bu kadarla da kalmamış. 5.5 kiloya yakın doğduğu için hastanede hemşireler 'Bunun adı Tosun olsun' demişler. Ve ismi kayıtlara 'Tosun Yusuf Mehmet Barış Manço' olarak geçmiş. 1954'te ortaokula geçiş sınavına girerken, okulda dalga geçmesinler diye nüfus müdürlüğüne gidip 'Tosun Yusuf' ismini çıkartmışlar." dedi.
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