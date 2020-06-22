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Bursa'daki selde hayatını kaybeden 5 kişinin kimlikleri belirlendi

Kestel ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan genç kızı arama çalışması sürüyor
 22 Haziran 2020 10:26
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Bursa'nın Kestel ilçesinde aşırı yağışın yol açtığı sel nedeniyle yaşamını yitiren 5 kişinin kimlikleri tespit edildi.

Ekipler dün ilçeye bağlı Dudaklı ve Kayacık mahallelerinde yaşanan selin ardından kısa sürede bölgeye ulaşarak çalışma başlattı.

İlk olarak, Dudaklı Mahallesi'nde bir evde yaşamını yitiren engelli Kader Akbaba'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Kayacık'ta da 5 kişi sel sularına kapılarak kayboldu. Bu bölgede şu ana kadar yürütülen çalışmalarda dere yatağında cesetlerine ulaşılan 4 kişinin, Ahmet (32), eşi Türkan (34) ve kızları Medine Bilen (10) ile Ahmet Bilen'in annesi Nazime Bilen (71) olduğu belirlendi.

Selde kaybolan Ahmet Bilen'in ağabeyinin kızı Derya Bilen'i (17) arama çalışması ise devam ediyor.

Arama ve kurtarma faaliyetlerinde, AFAD, çeşitli sivil toplum kuruluşlarından arama ve kurtarma personeli, UMKE, acil servis çalışanları ile Bursa Jandarma Komutanlığına bağlı timler görev alıyor. Bölgede, Bursa Büyükşehir Belediyesi yol işleri ekipleri de çalışma yürütüyor.

İlçeye bağlı kırsal Dudaklı, Narlıdere, Aksu ve Kayacık mahallelerinde dün akşama doğru etkili olan kuvvetli sağanak, sele yol açmıştı. Bu mahallelerdeki yollar su altında kalmış, çok sayıda araç selde sürüklenmişti. Dudaklı Mahallesi'nde bir kişinin cesedine ulaşılmış, Kayacık Mahallesi'nde de sel sularına kapılan 5 kişiden 4'ünün cesetleri çıkarılmıştı.
Anadolu Ajansı
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