Emir astsubayı, FETÖ soruşturmalarında köstebeklik yapmış!
|22 Haziran 2020 10:29
|Yazdır
Afganistan'daki eski Türk Görev Gücü Komutanı olan ve FETÖ'nün darbe girişiminin ardından firar ettiği Dubai'de yakayı ele veren Bakır, TSK'dan ihracı sonrası intihar eden üsteğmen Nazlıgül Daştanoğlu'nun ölümünün sorumluları arasında yer alıyordu. Murat Kaya ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ soruşturmalarının ve harekat planlarının değerlendirildiği İstihbarat Daire Başkanlığı'ndaki görevinden sonra İstihbarat Daire Başkanı Tümgeneral Serin'in emir astsubaylığına geçti.
Serin, 2019'daki YAŞ'da Genelkurmay İstihbarat Başkanı olarak atanınca, Kaya da Genelkurmay Başkanlığı kadrosuna geçerek emir astsubaylığına devam etti. Kaya'nın, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın en kritik birimi ile Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı' ndan, FETÖ üyesi askerler hakkındaki mahrem bilgileri sızdırıp sızdırmadığı araştırılıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|FETÖ'nün sözde 'emniyet mahrem imamı' hakim karşısında
22 Haziran 2020 11:54
|FETÖ şüphelisi emekli albay Yunanistan'a kaçarken yakalandı
22 Haziran 2020 11:47
|Şırnak'ta FETÖ ve PKK operasyonlarında 19 şüpheliden 3'ü tutuklandı
22 Haziran 2020 10:42
|İzmir'de FETÖ'ye yönelik 6 operasyonda şüphelilerden 438'i tutuklandı
22 Haziran 2020 10:31
|Yalan makinesine sokan kişiler bile FETÖ'cü çıktı
22 Haziran 2020 06:10
|Mardin'de terör operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı
21 Haziran 2020 13:47
|FETÖ'nün 'MİT kumpası' davası yarın başlıyor
21 Haziran 2020 12:59
|Örgütün Jandarma Okullar Komutanlığı yapılanmasını anlattı
21 Haziran 2020 11:55
|Teröristler hain planlarını hayata geçiremeden yakalandılar
21 Haziran 2020 11:19
|İşte FETÖ'nun 41 kişilik kırmızı listesi
21 Haziran 2020 10:39