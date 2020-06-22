Emir astsubayı, FETÖ soruşturmalarında köstebeklik yapmış!

Afganistan'daki eski Türk Görev Gücü Komutanı olan ve FETÖ'nün darbe girişiminin ardından firar ettiği Dubai'de yakayı ele veren Bakır, TSK'dan ihracı sonrası intihar eden üsteğmen Nazlıgül Daştanoğlu'nun ölümünün sorumluları arasında yer alıyordu. Murat Kaya ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ soruşturmalarının ve harekat planlarının değerlendirildiği İstihbarat Daire Başkanlığı'ndaki görevinden sonra İstihbarat Daire Başkanı Tümgeneral Serin'in emir astsubaylığına geçti.

Serin, 2019'daki YAŞ'da Genelkurmay İstihbarat Başkanı olarak atanınca, Kaya da Genelkurmay Başkanlığı kadrosuna geçerek emir astsubaylığına devam etti. Kaya'nın, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın en kritik birimi ile Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı' ndan, FETÖ üyesi askerler hakkındaki mahrem bilgileri sızdırıp sızdırmadığı araştırılıyor.