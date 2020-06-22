Kayseri Valisi ildeki vakalardaki artışa dikkati çekti
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın akraba ziyaretleri, nişan, düğün ve taziye gibi etkinliklerden kaynaklandığını belirtti
|22 Haziran 2020 10:37
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Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın akraba ziyaretleri, nişan, düğün ve taziye gibi etkinliklerden kaynaklandığını belirtti.
Günaydın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüsle mücadelede şimdiye kadar elde edilen kazanımların tehlikeye atıldığını vurguladı.
Vaka artışına dikkati çeken Günaydın, "Çok kıymetli hemşehrilerim, koronavirüsle mücadelede şimdiye kadar elde ettiğimiz kazanımları, ne yazık ki akraba ziyaretleri, nişan, düğün, taziye, toplu yemek ve kahvaltılarda tehlikeye atıyoruz. Son haftada pozitif vakaların yüzde 80,5'inin buralardan kaynaklandığını hatırlatmak isterim." ifadelerini kullandı.
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