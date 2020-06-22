Büyük tuzak! 98 bin diye aldıkları araç 298 binde çıktı...
|22 Haziran 2020 10:40
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Ankara'da yüksek kilometreli araçların kilometrelerini düşürerek dolandırıcılık yapan üç kişi yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri "kilometre çetesi"ne yönelik çalışma başlattı.
TÜVTÜRK'te muayeneye giren araçların bir sonraki muayenede kilometrelerinin düştüğünü belirleyen ekipler, araç tescil haritaları üzerinden dolandırıcılık suçu işleyen kişileri tespit etti.
Operasyonda, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Bursa ve İzmir'den aldıkları kilometreleri yüksek araçların kilometrelerini düşürüp satan üç kişi gözaltına alındı.
Çete üyelerinin sattığı araçlardan birinin 350 bin kilometreden 80 bin kilometreye düşürüldüğü, bundan 30 bin lira haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.
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