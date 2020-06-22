Gram altın, son bir ayın en yüksek değerini gördü
Gram altın fiyatları, son bir ayın en yüksek değeri olan 385 TL'yi geçti
|22 Haziran 2020 12:10
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Piyasalar bu haftaya kaygılı başladı. Hem dolar hem de altın fiyatları yükseliyor. Saat 12:00 itibariyle dolar 6,85 TL'yi, altın ise 385,4 TL'yi geçti
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişeleri ve merkez bankalarının genişlemeci adımlarının altının ons fiyatını desteklediğini belirtti.
Bugün yurt dışında ABD'de 2. el konut satışları, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-390 lira bandının izleneceğini kaydetti.
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