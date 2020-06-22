Şaka yapayım derken arkadaşına dehşeti yaşattı
|22 Haziran 2020 10:52
|Yazdır
Gencin alev topuna döndüğü korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansırken, taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.
Sarıyer İstinye Sarıyer Caddesi üzerinde geçtiğimiz Nisan ayında meydana gelen olayda Yunus Emre D. isimli genç, TEM Otoyolu'nda arkadaşı Tunç M. ile otomobille seyrettiği esnada motorda problem olduğunu söyledi.
Bunun üzerine araçtan inen M. kaputu açtıktan sonra içeriye eline sokarak sorunu çözmek istedi. O esnada M., arkadaşı D'nin şaka için kornaya basması sonucu korkmayarak küfür etti.
D'nin kahkahalara boğulduğu olay sonrası intikam almak isteyen M., önceden D.'nin iş yerine girerek tiner döktü.
Tinerle arkadaşını ateşe verdi
D. içeriye girdikten hemen sonra kendi de giren M, çakmakla tinerli iş yerini ateşe verdi.
Patlamanın ardından alev alev yanan D. iş yerinden koşarak çıktı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Az kalsın iş yerinin havaya uçuracak olan taraflar birbirlerinden şaka yaptıkları için şikayetçi olmadı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Belediyenin otobüs hizmetini engelleyenler hakkında suç duyurusu
22 Haziran 2020 11:18
|Büyük tuzak! 98 bin diye aldıkları araç 298 binde çıktı...
22 Haziran 2020 10:40
|Bursa'daki selde hayatını kaybeden 5 kişinin kimlikleri belirlendi
22 Haziran 2020 10:26
|Kulağı ısırılarak koparılan postacıya kötü haber geldi
22 Haziran 2020 10:07
|7 milyon 571 bin kök Hint keneviri ile 1 ton 600 kilogram esrar ele geçirildi
22 Haziran 2020 09:58
|Konya'da bir mahalle ile bir apartman karantinaya alındı
22 Haziran 2020 09:28
|6 çocuğu istismar eden zanlı: Bu bir hastalık, tedavi olmak istiyorum
22 Haziran 2020 09:25
|Adana'da denizde kaybolan çocuğun cesedi bulundu
22 Haziran 2020 09:19
|YouTube'da rezillik bitmiyor! Çocuklara büyük tuzak
22 Haziran 2020 09:15
|'Yaşarlar'ın altından polis çıktı
22 Haziran 2020 09:12