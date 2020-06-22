Yerli yazılımla uzaktan sınav

- İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve HAVELSAN iş birliğiyle uzaktan eğitim ve uzaktan tıp uygulamalarına yönelik yazılım çözümleri geliştirilecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ile HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay tarafından imzalanan protokol doğrultusunda, İTÜ bünyesinde yerli video konferans uygulaması HAVELSAN Diyalog ile ilk uzaktan eğitimin yüksek lisans derslerinde başlatılması kararlaştırıldı.

Sistem sayesinde yüksek ve orta öğretim kurumlarında ders verme, tez savunma, araştırma toplantıları yapma ve sınav gibi birçok farklı etkinlik, Türkiye'deki sunucular üzerinden güvenli bir şekilde uzaktan gerçekleştirilebilecek.

İş birliği kapsamında, HAVELSAN ve İTÜ tarafından ortak yapılacak çalışmalar sonucunda istemci bilgisayarlarında güvenlik sağlanacak. Bunun yanı sıra sınava giren kişilerin gerçek zamanlı olarak uzaktan izlenmesini ve çevrim içi sınav güvenliğini büyük oranda sağlayan bir yazılım da geliştirilecek.

- Hastalara uzaktan takip

İTÜ ve HAVELSAN arasında Ar-Ge projelerine yönelik ortak çalışılması amacıyla imzalanan iş birliği protokolü kapsamında ayrıca uzaktan tıp uygulamaları da hayata geçirilecek.

Randevu, muayene, teşhis, ilaç/reçete gibi işlemlerle entegre olan görüntülü görüşme ve etkileşim platformu oluşturularak, hastalarla sesli veya görüntülü şekilde ya da mesajlaşma yoluyla iletişim sağlanacak. Belirli aralıklarla doktorun istediği verilere, mobil cihazlar ile medikal IOT (nesnelerin interneti) cihazları arasında entegrasyon aracılığıyla ya da manuel hasta veri girişleriyle erişim imkanı oluşturulacak. Anormal bir durumla karşılaşıldığında sağlık personeline otomatik bildirim yapılabilecek.

- Ürünler kısa zamanda ortaya çıkacak

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, iki kuruluş arasındaki iş birliğine yönelik, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, online uygulamaların yaygınlaşacağını ve hayatımızın bir parçası haline geleceğini gösterdi. HAVELSAN ile iş birliğimiz, uzaktan eğitim sistemleri ile tıp uygulamalarını yerli ve milli çözümlerle kullanıcıların hizmetine sunmaya yönelik. İş birliklerinin ürüne kısa zamanda kavuştuğunu göreceğiz." dedi.

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ise İTÜ ile salgın döneminin ihtiyaçları doğrultusunda çok önemli bir iş birliğine imza attıklarını belirterek, "Yerli ve milli yazılım çözümleriyle sadece savunma sektöründe değil, her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemize hizmet yolunda yerli ve milli teknolojilere katkımızı sunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.