Meteoroloji bazı bölgeler için 'sel' uyarısında bulundu
|22 Haziran 2020 11:12
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Hava durumu: Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)
Yurt genelinde hayatı olumsuz etkileyen yağışlar dün Bursa'yı vurdu. Özellikle Marmara ve Ege Bölgesi'nde etkili olan yağışlı hava perşembeye kadar devam edecek. İstanbul'da özellikle yarın için gün boyunca devam edecek gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. İç ve doğu kesimlerde ise sıcaklıkların 2 ila 4 derece arasında artacağı tahmin ediliyor. Peki bugün hava nasıl olacak?
Yurt genelinde, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son tahminlere göre, Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Isparta, Burdur, Giresun ve Gümüşhane çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
YAĞIŞLAR NE ZAMAN BİTECEK?
Ülke genelindeki yağışların, perşembeden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Öte yandan hafta sonu için de bu kez aşırı sıcak uyarısında bulunuyor.
YURDUN İÇ KESİMLERİNDE SICAKLIKLAR ARTIYOR
Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
BURSA-KESTEL SEL BÖLGESİ HAVA DURUMU
Bursa'da bugün hafif yağış geçişleri bekleniyor. Anbcak yarın bölge yeniden sağanak yağışlı havayı yaşayacak.
Bursa'nın Kestel ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran yağış sel felaketine neden oldu. Sele kapılan 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu
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