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Belediyenin otobüs hizmetini engelleyenler hakkında suç duyurusu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, otobüslerin hizmet vermesini engelledikleri gerekçesiyle bazı kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.
 22 Haziran 2020 11:18
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Belediyenin otobüs hizmetini engelleyenler hakkında suç duyurusu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, otobüslerin hizmet vermesini engelledikleri gerekçesiyle bazı kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ortahisar ilçesinde Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararlarıyla D plakalı 40 dolmuşun, T plakalı 80 taksiye dönüştürüldüğü, mevcut ve yeni oluşturulan taksi duraklarının taksi sayılarının da bulundukları mahallelerin nüfusları dikkate alınarak yeniden belirlendiği belirtildi.

Yeni oluşturulan Çukurçayır taksi durağında çalışmaya başlamak için hazırlık yapan taksicilere, bir süre önce Boztepe dolmuş durağı çalışanları ve Boztepe durak başkanı tarafından fiili olarak engelleme yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Birkaç taksi sürücüsü darbedilmiştir. Daha sonrasında Boztepe dolmuş durağı kontak kapatma eylemi kararı almış ve Meydan-Boztepe hattında çalışmayı durdurmuştur. Bu olaylara binaen Büyükşehir Belediyemiz söz konusu hatta acil olarak otobüs ring seferleri başlatarak vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarını karşılamıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, aynı kişi ve gruplar tarafından belediye otobüslerinin taşıma yapmasının da engellenmeye çalışıldığı, belediyenin kamu görevini yerine getirmesinin polis müdahalesiyle sağlandığına işaret edilen açıklamada, Meydan, Boztepe ve Çukurçayır hattında sabah ve akşam saatlerinde yoğun kuyruklar oluştuğu, bu nedenle söz konusu hatta bundan sonra da kısa sefer aralıklarıyla hizmet verilmeye devam edileceği aktarıldı.

Yaşanan olaylar nedeniyle sorumlular hakkında adli sürecin başladığına da dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerek darbedilen taksi şoförleri gerekse kamu hizmeti engellenmeye çalışılan belediyemiz, Boztepe durak başkanı ve diğer sorumlular hakkında şikayetçi olmuş ve suç duyurusunda bulunmuştur. Sorumlular hakkında adli takibat devam etmektedir. Şu bilinmelidir ki Türkiye bir hukuk devletidir ve herkes kurallara uymakla mükelleftir. Hiç kimsenin yetkili kurumlar tarafından alınan kararları, şahsi menfaatlerini önde tutarak ve 'Ben beğenmedim ya da burada benim dediğim olur' anlayışıyla engellemeye hakkı da yoktur, gücü de yetmez. Alınan kararların haklarına halel getirdiği iddiasında olanlar, kaba kuvvete değil, hukuka başvurmak durumundadır."
Anadolu Ajansı
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