FETÖ şüphelisi emekli albay Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi emekli albay, Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken yakalandı.
|22 Haziran 2020 11:47
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi emekli albay, Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken yakalandı.
Jandarma ekipleri, Meriç Nehri yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan emekli kıdemli albay M.D'yi yakaladı
Gözaltına alınan FETÖ zanlısı M.D, jandarmadaki ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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