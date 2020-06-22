FETÖ'nün sözde 'emniyet mahrem imamı' hakim karşısında
|22 Haziran 2020 11:54
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Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün sözde "emniyet mahrem imamı" olduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan sanık B.S.Ö, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ve örgütsel bir konumunun bulunmadığını ileri sürerek, "ByLock programını kullanmadım. FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasıyla bir bağlantım yoktur. Katalog evliliği için kimseyle görüşmedim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.
Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve dinlenilmeyen tanıkların diğer celse hazır edilmesi yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Adana'da, FETÖ soruşturması kapsamında "emniyet mahrem imamı" olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmış, iddianamede sanığın, kullanmadığını savunduğu ByLock'tan "katalog evliliği" talep ettiği bilgisi yer almıştı.
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