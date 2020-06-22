28 bin 75 kişinin pasaportundaki idari tedbir kararı kaldırıldı
28 bin 75 kişinin pasaportundaki idari tedbir kararı kaldırıldı
|22 Haziran 2020 11:56
|Yazdır
Pasaport İdari Karar Komisyonunca 22 Haziran itibariyle 28 bin 75 kişinin pasaportundaki idari tedbir kararı kaldırıldı.
Bakanlığın konuya ilişkin internet sitesinden yapmış olduğu açıklama:
Pasaport Kanununda yapılan son düzenleme ile Bakanlığımızın 2019/14 sayılı Genelgesi doğrultusunda Pasaport İdari Karar Komisyonu 20.12.2019 tarihinde çalışmalarına başlamıştır.
Bu çalışmalar kapsamında, idari tedbir kararlarının kaldırılmasına yönelik başvurular İl Nüfus Müdürlüklerince alınmakta olup, 22.06.2020 tarihi itibariyle 28.075 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararı kaldırılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Diyanet vekalet kurban bedellerini açıkladı
22 Haziran 2020 10:54
|Kayseri Valisi ildeki vakalardaki artışa dikkati çekti
22 Haziran 2020 10:37
|Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 5 ilde 12 okul inşa edecek
22 Haziran 2020 09:59
|Maske takmama cezası bugün başladı
22 Haziran 2020 08:08
|Nesli tükenen Ankara Kedisine çipli takip
21 Haziran 2020 19:36
|Düğün salonu 'akıllı kütüphaneye' dönüştürüldü
21 Haziran 2020 18:07
|81 ilde şehit babası ve gazilere 'Babalar Günü' ziyareti
21 Haziran 2020 16:30
|Sultangazi Kent Ormanı'nın güvenliği 'atlı polislere' emanet
21 Haziran 2020 16:19
|Marmaray, bu merkezden yönetiliyor
21 Haziran 2020 16:00
|Maarif Vakfı, salgın sürecinde 36 bin öğrencisine uzaktan eğitimle ulaştı
21 Haziran 2020 12:02