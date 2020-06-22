'MİT Kumpası' duruşması kapalı yapılacak
FETÖ'nün "MİT kumpası"na ilişkin 14'ü tutuklu 15'i firari 34 sanığın yargılandığı davada, mahkeme duruşmaların kapalı yapılmasına karar verdi
|22 Haziran 2020 12:03
|Yazdır
FETÖ'nün "MİT kumpası"na ilişkin 14'ü tutuklu 15'i firari 34 sanığın yargılandığı davada, mahkeme duruşmaların kapalı yapılmasına karar verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Silopi'de 4 işçinin şehit olduğu saldırıya 2 tutuklama
21 Haziran 2020 19:23
|Hamile kadının aracına saldıran baklavacı kardeşlere ceza
18 Haziran 2020 15:21
|Büyükelçi Karlov suikastı davasına devam edildi
18 Haziran 2020 12:37
|İki sağlık çalışanını darbettiği öne sürülen kadın tutuklandı
16 Haziran 2020 21:43
|Yalova'daki yolsuzluk soruşmasında 2 kişi daha tutuklandı
16 Haziran 2020 19:26
|Kadın polisin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin rapor, mahkemeye ulaştı
16 Haziran 2020 12:16
|4 doktoru darp eden iki şüpheliden biri tutuklandı
15 Haziran 2020 21:07
|Iğdır Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında 5 tutuklama
13 Haziran 2020 22:46
|'Biyoenerji seansları' dolandırıcılığı: İki kişi tutuklandı
13 Haziran 2020 21:32
|SGK çalışanı FETÖ yargılamasında tahliye edildi
12 Haziran 2020 13:35