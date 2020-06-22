Maçta tanışan hakem çift evlendi

Kayseri'de yaşayan futbol hakemleri Fulya Fırat ile Ahmet Çıtak, geçen yıl Şubat ayında U19 Ligi maçında görev aldı. Maçın hakemi Fırat ile yardımcı hakem Çıtak, karşılaşma sonrası arkadaşlıklarını sürdürdü. Geçen süreçte sevgili olan çift evlenmeye karar verdi. Sarıoğan ilçesinde nikahı kıyılan çift, törene, hakem formasıyla geldi. Ailelerin de bulunduğu nikahta iki hakem, hayatlarını birleştirdi.

Fulya Fırat ile evlendiği için mutlu olduğunu belirten Ahmet Çıtak, "Fulya ile yaklaşık 1,5 yıldır görüşüyorduk. Kendisiyle bir maçta tanışmıştık. Fulya maçta orta hakem olarak görev yaparken, ben de yardımcı hakemdim. Maç sonrası arkadaşlığımızı sürdürdük ve bugün de evlenmeye karar verdik" dedi.