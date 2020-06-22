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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Anne Songül Altıntaş:- "Bu zulme son versinler yeter artık. 6 yıldır kan ağlıyoruz"- Baba Süleyman Aydın:-"294 günüdür, bu halkın çocuğunu çalan partinin önündeyiz"
 22 Haziran 2020 12:47
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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır annelerinin,dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 294. gününe girdi.

- "İçim kan ağlıyor"

Oturma eyleminde yer alan annelerden Songül Altıntaş, yaptığı açıklamada, PKK'lı teröristlerin kaçırdığı oğlu Müslüm'ü almadan oturma eylemini sonlandırmayacağını söyledi. Kaçırılan oğlunun önce HDP'ye, ardından dağa götürüldüğünü aktaran Altıntaş, şöyle konuştu:

"6 yıldır çocuğumun peşindeyim. PKK oğlumu kaçırdı. PKK'dan oğlumu istiyorum. Bu zulme son versinler, yeter artık. 6 yıldır kan ağlıyoruz. Hayatımız kalmadı. Ne bayramlarımız ne Anneler Günü ne de Babalar Günümüz kaldı. 294 gündür eylemimizi devam ettiriyoruz. Sonuna kadar da buradayız. Bir yere gitmiyoruz. Ben yavrumu istiyorum. İçim kan ağlıyor. Onun bana anne deyişini çok özledim. Yeter artık, bu zulmü bitirsinler. Bizden ne istiyorlar? Bu çocuklardan ne istiyorlar? "

- "Çocuklarımızı istiyoruz"

Sur ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemi yapan baba Süleyman Aydın da evlat nöbetine, çocuklarına kavuşana kadar devam edeceklerini söyledi. Evlatlarına kavuşmak için 294 gündür eyleme devam ettiklerini aktaran Aydın, HDP'ye tepkisini şöyle dile getirdi: "294 gündür, bu halkın çocuğunu çalan partinin önündeyiz. Geçenlerde HDP vekilleri ve yöneticileri burada halay çekiyorlardı. Hiçbir şey olmamış gibi davrandılar. Ey HDP, sizin demokrasi anlayışınız bu kadar mıdır? Burada bekleyen ailelerin sorunlarını gidermeden neden sizler burada halay çekiyorsunuz? Sizin demokrasi anlayışınız bu mudur, ey HDP? Siz böyle mi halkı temsil edeceksiniz? Halkın 14-15 yaşındaki çocuklarını dağa göndererek mi burada temsil edeceksiniz?"
Anadolu Ajansı
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