Erozyon nasıl yazılır? TDK'ye ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzuna göre Erezyon mu ? Erozyon mu?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır.
|21 Haziran 2020 13:15
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Türk Dil Kurumu'nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir.
Türkçe'de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır.
TDK'nın güncel yazım kılavuzunda ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de Erozyon kelimesi
EROZYON NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin "erezyon mu, erozyon mu?" olarak yazıldığı sorgulanır.
Bu kelimenin doğru kullanımı Erozyon şeklinde olmalıdır.
Erezyon(Yanlış kullanım)
Doküman(Doğru kullanım)
Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzu için tıklayınız.
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