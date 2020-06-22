Erdoğan, sel felaketinde yakınlarını kaybedenlere taziyelerini iletti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'daki selde hayatını kaybeden kişilerin yakınlarıyla telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
|22 Haziran 2020 13:19
|Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'daki selde hayatını kaybeden kişilerin yakınlarıyla telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bahçeli'den baro başkanlarının yürüyüşüne tepki
22 Haziran 2020 15:11
|AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'İzmir' açıklaması
22 Haziran 2020 15:04
|Çavuşoğlu: Almanya, seyahat kararıyla kendi halkını cezalandırıyor
22 Haziran 2020 14:39
|CHP'li belediyenin diktiği Erbakan'ın büstü olay oldu
22 Haziran 2020 14:28
|Bakan Gül'den baro başkanlarının yürüyüşüne dair değerlendirme
22 Haziran 2020 13:58
|Dr. Serdar Savaş'ın tam tersi sözleri ortaya çıktı
22 Haziran 2020 10:20
|Komandolar sınır ötesinde
22 Haziran 2020 09:22
|'Sosyal medyadaki kamplaşma derinleşti'
22 Haziran 2020 08:05
|Bursa'daki sel felaketinde yağıştan etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını saracağız
22 Haziran 2020 05:20
|Soylu: 4 kişi için arama çalışmalarına devam ediyoruz
22 Haziran 2020 01:45