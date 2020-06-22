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Erdoğan, sel felaketinde yakınlarını kaybedenlere taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'daki selde hayatını kaybeden kişilerin yakınlarıyla telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
 22 Haziran 2020 13:19
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Erdoğan, sel felaketinde yakınlarını kaybedenlere taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'daki selde hayatını kaybeden kişilerin yakınlarıyla telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

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