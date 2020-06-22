Selden etkilenen Bursa'ya meteorolojiden yeni uyarı
Bursa için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.
|22 Haziran 2020 13:34
|Yazdır
Bursa için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren Bursa çevresinde yerel olarak kuvvetli sağanağın etkili olacağı belirtildi.
Yağışın yerel olarak metrekareye 21-50 kilogram düşeceği tahminine yer verilen açıklamada, "Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, sağanağın saat 19.00'a kadar sürmesinin beklendiği bildirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|AKOM uyardı: 2 gün boyunca yağacak
22 Haziran 2020 15:26
|AFAD, selde kaybolan vatandaşı 200 personeliyle arıyor
22 Haziran 2020 15:22
|İBB Fen İşleri Daire Başkanlığına TOKİ'den transfer
22 Haziran 2020 14:42
|AK Parti'li Mercan'ı katleden teröristin cezası belli oldu
22 Haziran 2020 14:23
|Bingöl Valisi'nden deprem açıklaması: 2 bin 849 çadır kurduk
22 Haziran 2020 13:47
|Bursa-İznik kara yolu kuvvetli sağanak nedeniyle kapandı
21 Haziran 2020 20:37
|Nemrut Krater Gölü'nün manzarası havadan görüntülendi
21 Haziran 2020 19:01
|Sivas'ın gölleri keşfedilmeyi bekliyor
21 Haziran 2020 18:08
|Bir ilçeyi yasa boğan ölüm! İddialar yürek burktu
21 Haziran 2020 09:50
|Ballıca Mağarası'nda maske ve 'sosyal mesafeli dönem
20 Haziran 2020 23:43