1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara'da eğitim uçağı düştü. Uçağın düşme anı kamerada

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Kırbaşı Mahallesi Gıcıgöz mevkisine eğitim uçağı düştüğü ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.
 22 Haziran 2020 14:30
Yazdır

Düşen eğitim uçağının 'Hürkuş' olduğu, 2 pilotun eğitim uçağından paraşütle atlayarak kurtulduğu öğrenildi.

TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ'DEN AÇIKLAMA

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii: Bugün saat 12.30 sıralarında test uçuşu yapan Hürkuş uçağımız Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirmiştir. Uçakta bulunan 2 pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kaza nedeni yapılacak araştırma sonucunda belli olacak.

PİLOT BÖYLE KURTULDU

Düşen uçkta paraşütle atlayarak kurtulan pilotlardan birinin fotoğrafı da böyle kaydedildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
68 yıllık birliktelikleri 48 saat arayla son buldu
22 Haziran 2020 14:27		 Meterolojiden Haziran ayında 4 ile dolu uyarısı
22 Haziran 2020 14:12
Bakan Pakdemirli: Meteorolojik uyarılara dikkat etmemiz gerekiyor
22 Haziran 2020 12:35		 Maçta tanışan hakem çift evlendi
22 Haziran 2020 12:23
Avukatlara pompalı tüfekle saldırı
22 Haziran 2020 12:16		 Kurban pazarlığında 'sopalı' dönem
22 Haziran 2020 12:07
PTT çalışanları, postacıya yapılan saldırıyı protesto etti
22 Haziran 2020 11:57		 Taksicilerden 'İstanbul'a 5 bin taksi' projesine tepki
22 Haziran 2020 11:15
Meteoroloji bazı bölgeler için 'sel' uyarısında bulundu
22 Haziran 2020 11:12		 Bursa'daki selden etkilenen vatandaşların yaraları sarılıyor
22 Haziran 2020 11:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:26 - AKOM uyardı: 2 gün boyunca yağacak15:22 - AFAD, selde kaybolan vatandaşı 200 personeliyle arıyor15:15 - Postacının kulağını ısıran şüpheli itiraz üzerine tutuklandı15:11 - Bahçeli'den baro başkanlarının yürüyüşüne tepki15:04 - AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'İzmir' açıklaması14:57 - Komiser yardımcısı kalp krizinden hayatını kaybetti14:54 - Meslek lisesi öğrencilerinin diktiği maskeler Hollanda'ya ihraç edildi14:45 - Baro başkanları Ankara girişinde durduruldu! Oturma eylemi başlattılar14:42 - İBB Fen İşleri Daire Başkanlığına TOKİ'den transfer14:39 - Çavuşoğlu: Almanya, seyahat kararıyla kendi halkını cezalandırıyor
14:35 - İtalyan profesör: Covid-19'da aşıya gerek olmayabilir14:30 - Ankara'da eğitim uçağı düştü. Uçağın düşme anı kamerada14:28 - CHP'li belediyenin diktiği Erbakan'ın büstü olay oldu14:27 - 68 yıllık birliktelikleri 48 saat arayla son buldu14:23 - AK Parti'li Mercan'ı katleden teröristin cezası belli oldu14:12 - Meterolojiden Haziran ayında 4 ile dolu uyarısı14:07 - YKS'ye girecek öğrencilere 'son gün çalışmayın' uyarısı14:03 - Öğrenime ilave olarak sertifika şartı arayan ilanlar dava edilmeli!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Maskesiz sokağa çıkma yasağı tüm illerde geçerli olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
2020 KPSS geç başvuru tarihleri açıklandı
Gram altın, son bir ayın en yüksek değerini gördü
Akaryakıta çifte zam geliyor
Diyanet vekalet kurban bedellerini açıkladı
Kulağı ısırılarak koparılan postacıya kötü haber geldi
Dr. Serdar Savaş'ın tam tersi sözleri ortaya çıktı
Maske takmama cezası bugün başladı
Belediyeler, 5393'e tabi personel alımlarını Resmi Gazetede yayınlamak zorunda
Kaybolan 4 kişiden 3'ünün cansız bedenlerine ulaşıldı
Bakan talimatıyla 'Robinson Ziya'nın adasında hasat yapıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
max kruse'nin fenerbahce ile sözleşmesini feshetmesi 1
baroların ankara'ya alınmaması 1
hırs yapmak 3
21.06.2020 kasımpaşa vs fenerbahçe maçı 1
21.06.2020 bursa'daki sel 2
ben 2.dalga olacağını düşünmüyorum 2
sınırlı sokağa çıkma yasağı 2
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 6
Kalk gidelim 1
aym'nin demirtaş kararı 1
SON İLANLAR
Eti Maden Bigadiç Bor İşletmesi 43 işçi alacak
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Balıkesir Gönen SYDV Personel Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi 8 işçi alacak
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 7 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Selçuk Üniversitesi 27 İşçi Alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli 45 sağlık personeli alacak
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 15 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam