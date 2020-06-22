Ankara'da eğitim uçağı düştü. Uçağın düşme anı kamerada
|22 Haziran 2020 14:30
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Düşen eğitim uçağının 'Hürkuş' olduğu, 2 pilotun eğitim uçağından paraşütle atlayarak kurtulduğu öğrenildi.
TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ'DEN AÇIKLAMA
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii: Bugün saat 12.30 sıralarında test uçuşu yapan Hürkuş uçağımız Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirmiştir. Uçakta bulunan 2 pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kaza nedeni yapılacak araştırma sonucunda belli olacak.
PİLOT BÖYLE KURTULDU
Düşen uçkta paraşütle atlayarak kurtulan pilotlardan birinin fotoğrafı da böyle kaydedildi.
DUYURU (2) Uçakta bulunan 2 pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir.Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) June 22, 2020
Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kaza nedeni yapılacak araştırma sonucunda belli olacaktır.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederiz.
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