Meterolojiden Haziran ayında 4 ile dolu uyarısı

SALGIN SÜRESİNCE ÖDENEN EK DERSLER YÜKSEK LİSANSA BAĞLI ARTIRIMLI OLARAK ÖDENİR Mİ? Salgın süresince hiç bir görev fiilen yerine getirilemediğinden okul yöneticileri ve öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara öğrenimlerine bağlı olarak sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ek ders ücretleri ödenmeyecektir.