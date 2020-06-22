1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

68 yıllık birliktelikleri 48 saat arayla son buldu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan 68 yıllık evli çift, 48 saat arayla hayatlarını kaybetti. Roman gibi geçen 68 yıllık evliliklerinde birbirlerini hiç üzmeyen çiftten Mustafa Al hayatını kaybedince eşi Yeter Al, bu acıya 48 saat dayanabildi.
 22 Haziran 2020 14:27
Yazdır
68 yıllık birliktelikleri 48 saat arayla son buldu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan 68 yıllık evli çift, 48 saat arayla hayatlarını kaybetti. Roman gibi geçen 68 yıllık evliliklerinde birbirlerini hiç üzmeyen çiftten Mustafa Al hayatını kaybedince eşi Yeter Al, bu acıya 48 saat dayanabildi.

İlçeye bağlı Koçcağız Mahallesi'nde yaşayan çift, görücü usulü ile 68 yıl önce evlendi. Mustafa (87) ve Yeter Al (88) çiftinin 10 çocuğu oldu ancak 3'ünü küçük yaşta kaybetti. Evlilikleri Yeşilçam filmlerindeki gibi geçen çift, birçok acı yaşamasına rağmen birbirlerini hiç üzmedi ve hep yan yana oldular.

Geçirdiği rahatsızlık sonrası uzun süredir yatağa bağlı olarak yaşayan Mustafa Al, iki gün önce tedavi gördüğü İslahiye Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Al, Koçcağız Mahallesi Camisinde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Vefat eden Mustafa Al'ın eşi Yeter Al da 48 sonra rahatsızlanarak tedavi için kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Al'ın cenazesi de eşi gibi aynı mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi.

Çiftin oğlu Hidayet Al, anne ve babasının evlilikleri, yaşamını ve son anlarını anlattı. Hidayet Al, anne ve babasının 1952 yılında görücü usulü ile evlendiklerini ama birbirlerine çok bağlı olduklarını belirterek, "Babam çiftçi köyde yaşarlardı. Tarlaya beraber giderlerdi, gezmeye beraber giderlerdi birbirlerinden kolay kolay ayrılmazlardı. Biz yaşayan 7 kardeşiz 3 tanede çocukken ölmüşler" dedi.

Annesinin 5 yıl önce beyin kanaması geçirdiğini ve sağlığının bozulduğunu belirten Hidayet Al, "Babam bu duruma çok üzülüyordu hatta bazen gizli gizli ağladığını görürdüm. Onların sevgisi bir başkaydı. Babam öldü ondan sonra annem kendini kapattı yemek, su içmedi" ifadelerini kullandı.

Anne ve babası arasındaki bağın güçlü olduğunu kaydeden Hidayet Al, şöyle devam etti:

"Hiç kavgaları olmazdı babam sabah namazdan sonra tarlaya giderdi annem yollarını gözlerdi. Babam sadece çorba içerdi annemde babam gelecek diye çorbayı ısıtırdı gelmezdi soğuyunca tekrar ısıtırdı böyle 3-4 defa ısıttığına şahit olurdum."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ankara'da eğitim uçağı düştü. Uçağın düşme anı kamerada
22 Haziran 2020 14:30		 Meterolojiden Haziran ayında 4 ile dolu uyarısı
22 Haziran 2020 14:12
Bakan Pakdemirli: Meteorolojik uyarılara dikkat etmemiz gerekiyor
22 Haziran 2020 12:35		 Maçta tanışan hakem çift evlendi
22 Haziran 2020 12:23
Avukatlara pompalı tüfekle saldırı
22 Haziran 2020 12:16		 Kurban pazarlığında 'sopalı' dönem
22 Haziran 2020 12:07
PTT çalışanları, postacıya yapılan saldırıyı protesto etti
22 Haziran 2020 11:57		 Taksicilerden 'İstanbul'a 5 bin taksi' projesine tepki
22 Haziran 2020 11:15
Meteoroloji bazı bölgeler için 'sel' uyarısında bulundu
22 Haziran 2020 11:12		 Bursa'daki selden etkilenen vatandaşların yaraları sarılıyor
22 Haziran 2020 11:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:26 - AKOM uyardı: 2 gün boyunca yağacak15:22 - AFAD, selde kaybolan vatandaşı 200 personeliyle arıyor15:15 - Postacının kulağını ısıran şüpheli itiraz üzerine tutuklandı15:11 - Bahçeli'den baro başkanlarının yürüyüşüne tepki15:04 - AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'İzmir' açıklaması14:57 - Komiser yardımcısı kalp krizinden hayatını kaybetti14:54 - Meslek lisesi öğrencilerinin diktiği maskeler Hollanda'ya ihraç edildi14:45 - Baro başkanları Ankara girişinde durduruldu! Oturma eylemi başlattılar14:42 - İBB Fen İşleri Daire Başkanlığına TOKİ'den transfer14:39 - Çavuşoğlu: Almanya, seyahat kararıyla kendi halkını cezalandırıyor
14:35 - İtalyan profesör: Covid-19'da aşıya gerek olmayabilir14:30 - Ankara'da eğitim uçağı düştü. Uçağın düşme anı kamerada14:28 - CHP'li belediyenin diktiği Erbakan'ın büstü olay oldu14:27 - 68 yıllık birliktelikleri 48 saat arayla son buldu14:23 - AK Parti'li Mercan'ı katleden teröristin cezası belli oldu14:12 - Meterolojiden Haziran ayında 4 ile dolu uyarısı14:07 - YKS'ye girecek öğrencilere 'son gün çalışmayın' uyarısı14:03 - Öğrenime ilave olarak sertifika şartı arayan ilanlar dava edilmeli!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Maskesiz sokağa çıkma yasağı tüm illerde geçerli olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
2020 KPSS geç başvuru tarihleri açıklandı
Gram altın, son bir ayın en yüksek değerini gördü
Akaryakıta çifte zam geliyor
Diyanet vekalet kurban bedellerini açıkladı
Kulağı ısırılarak koparılan postacıya kötü haber geldi
Dr. Serdar Savaş'ın tam tersi sözleri ortaya çıktı
Maske takmama cezası bugün başladı
Belediyeler, 5393'e tabi personel alımlarını Resmi Gazetede yayınlamak zorunda
Kaybolan 4 kişiden 3'ünün cansız bedenlerine ulaşıldı
Bakan talimatıyla 'Robinson Ziya'nın adasında hasat yapıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kedi 2
şehriye çorbası 1
ayasofya 1
sude 1
20.06.2020 denizlispor vs beşiktaş maçı 1
21.06.2020 galatasaray vs gazişehir fk maçı 1
erol bulut 1
pide 1
baroların ankara'ya alınmaması 1
İnziva 1
SON İLANLAR
Eti Maden Bigadiç Bor İşletmesi 43 işçi alacak
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Balıkesir Gönen SYDV Personel Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi 8 işçi alacak
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 7 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Selçuk Üniversitesi 27 İşçi Alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli 45 sağlık personeli alacak
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 15 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam