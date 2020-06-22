CHP'li belediyenin diktiği Erbakan'ın büstü olay oldu
|22 Haziran 2020 14:28
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Tekirdağ'da 2018 yılında CHP'li belediye tarafından yapılan Necmettin Erbakan heykeli sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.
Erbakan'ın da büstünün dikili olması, sosyal medyada Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi çevrelerince #ErbakanHeykeliniKaldırınetiketiyle protesto edildi.
Yapılan paylaşımlarda büstün mevcut AK Partili belediye tarafından yaptırıldığı düşünülerek Belediye Başkanı Mustafa Çetin hedef alındı.
BELEDİYEDEN ELEŞTİRİLERE YANIT
Tartışmalar üzerine Kapaklı Belediyesi yazılı açıklamada, "Yazılanlarda bahsi geçen eski Başbakanlarımızdan merhum Necmettin Erbakan'ın büstü 2018 yılında dönemin CHP'li Belediye Başkanı Sayın İrfan Mandalı tarafından ilçemizde bulunan bir parka konulmuştur." ifadesi kullanıldı.
SAADET PARTİSİ DİLEKÇE GÖNDERMEDİ
Büstlerin kaldırılması için dilekçe talep edildiğini söyleyen Belediye, "31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Kapaklı Belediye Başkanlığı görevine seçilen Cumhur İttifakı adayı Sayın Mustafa Çetin, gerçekleştirdiği siyasi parti ziyaretleri kapsamında Saadet Partisi Kapaklı İlçe Teşkilatını da ziyaret etmiştir. Yapılan ziyarette Saadet Partisi teşkilatı, büstün kaldırılması yönünde görüş belirtmiş, Başkanımız Mustafa Çetin de söz konusu büstlerin kamu malı olduğunu, kaldırılması için belediyeye dilekçe verilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Aradan geçen sürede Saadet Partisi Kapaklı İlçe Başkanlığı tarafından söz konusu büstün kaldırılması ile ilgili olarak belediyemize herhangi bir dilekçe verilmemiştir" bilgisini paylaştı.
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