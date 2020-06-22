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İtalyan profesör: Covid-19'da aşıya gerek olmayabilir

İtalyan bulaşıcı hastalıklar profesörü Matteo Bassetti, yeni tip corona virüsün (Covid-19) geçirdiği mutasyonlar nedeniyle zayıfladığını ve ölümcül etkisinin azaldığını öne sürdü. Bassetti'ye göre durum böyle devam ederse Covid-19, bir aşıya gerek kalmadan zayıflayarak ortadan kaybolabilir.
 22 Haziran 2020 14:35
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İtalyan profesör: Covid-19'da aşıya gerek olmayabilir

İtalyan doktor Matteo Bassetti, agresif bir kaplan olan yeni tip corona virüsün (Covid-19) zayıflayarak vahşi bir kediye dönüştüğünü söyledi.

"AŞIYA GEREK KALMADAN ORTADAN KAYBOLABİLİR"

Profesör Matteo Bassetti, virüsün 'ciddiyetinin değiştiğine inandığını ve eskisi kadar ölümcül olmadığını öne sürdü. Basetti, virüs zayıflamaya devam ederse Covid-19'un bir aşı bulunmasına gerek kalmadan ortadan kaybolabileceğini açıkladı.

Basetti, İtalya'daki Covid-19 hastalarının birkaç ay öncesine göre çok daha iyi durumda olduğunu vurgulayarak, insanların eskisi kadar yüksek dozlarda enfekte olmadığını aktardı. Profesöre göre bu durumun altında pek çok neden yatıyor: Virüsteki genetik mutasyon nedeniyle daha az ölümcül hale gelmesi, sosyal mesafe uygulamaları veya iyleşmiş hastaların sahip olduğu bağışıklık...

İtalya'nın Cenova kentindeki San Martino Genel Hastanesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan Profesör Bassetti, The Sunday Telegraph gazetesine verdiği demeçte virüsün kendi kendini yok edebileceğini öne sürdü:

"HASTALARIN DURUMU 1 AY ÖNCESİYLE AYNI DEĞİL"

"80 veya 90 yaşlarındaki yaşlı hastalar bile şimdi yatakta kendi kendilerine doğrulabiliyor ve yardım almadan nefes alıyorlar. Aynı hastalar bir ay önce ölecekti" ifadelerini kullanan Bassetti, virüsün etkisini yitirmesinin altında, virüsün insanların akciğerlerine daha az zarar veren genetik bir mutasyona uğramasının bulunduğunu söyledi. Bununla birlikte, sosyal mesafe ve karantina uygulamalarının da toplumdaki virüs dağılımını azaltmış olabileceğini ve insanların daha düşük dozda corona virüse maruz kalmış olabileceğini sözlerine ekledi.
NTV
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