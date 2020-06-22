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İBB Fen İşleri Daire Başkanlığına TOKİ'den transfer

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Fen İşleri Daire Başkanı Kasım Arısoy görevden aldı. İmamoğlu, 9 aydır bu görevi yapan Arısoy'un yerine daha önce TOKİ'de görev yapan inşaat mühendisi Recep Korkut getirdi.
 22 Haziran 2020 14:42
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İBB Fen İşleri Daire Başkanlığına TOKİ'den transfer

İmamoğlu başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde dikkat çeken bir görev değişimi oldu..Fen İşleri Daire Başkanlığı'na 28 Eylül 2019'da atanan Kasım Arısoy görevden alındı. Arısoy'un yerine 18 Haziran 2020'de Recep Korkut atandı.

Recep Korkut kimdir?

1979'da Mardin'de doğan Recep Korkut, 2002 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden şeref derecesi ile mezun oldu. The University of Iowa, IIHR Hydroscience and Engineering Enstitüsü'nde 2002 yılında araştırma görevlisi olarak yüksek lisans çalışmalarına başladı ve 2004 yılında mezun oldu.

TOKİ'de görev aldı

Profesyonel iş hayatına 2004 yılında Suudi Arabistan'da baraj projesinde başladı. 2012-2019 yılları arasında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda (TOKİ) uzman ve müdür olarak ihale ve uygulama dairelerinde görev yaptı.

Görev süresi boyunca TOKİ uhdesinde yapılan birçok hastane, stadyum, altyapı, askeri tesis, kültür merkezi ve önemli kamu binalarının ihale süreçlerini yönetti.

2019 yılında özel sektörde yönetici olarak profesyonel iş hayatına devam eden Korkut, 18 Haziran 2020 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı olarak atandı.
Memurlar.Net
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