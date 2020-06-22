1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meslek lisesi öğrencilerinin diktiği maskeler Hollanda'ya ihraç edildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, meslek lisesi öğrencileri tarafından dikilen 10 bin maske, Hollanda'ya ihraç edildi.
 22 Haziran 2020 14:54
Yazdır
Meslek lisesi öğrencilerinin diktiği maskeler Hollanda'ya ihraç edildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, meslek lisesi öğrencileri tarafından dikilen 10 bin maske, Hollanda'ya ihraç edildi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretilen maskelerin yurt dışına gönderilmesi dolayısıyla okulda tören düzenlendi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, okulun atölyesini gezerek İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz'dan bilgi aldı.

Vali Atik, okulu yaptıran hayırsever iş adamı Osman Aydınlı ve diğer protokol üyeleri ile, okulun atölyesinde öğrenciler tarafından dikilen maskeleri Hollanda'ya götürecek tıra sembolik olarak yükleme yaptı.

Vali Atik, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyanın maske sıkıntısı çektiği bir dönemde okulda üretilen maskelerin ihracatına başlandığını belirterek, "Bu anlamda çok önemli. Bu bizim ne kadar büyük bir millet olduğumuzu, başımıza gelen felaketlerde ne kadar organize çalıştığımızın, çalışabileceğimizin, tüm fertlerimizin 7'den 70'e herkesin ülkesinin, vatanının, devletinin, milletinin yanında olduğunun en büyük göstergesi." dedi.

Hayırsever iş adamı Osman Aydınlı da pandemi döneminde okulda üretilen 1 milyon 200 bin maskenin çeşitli kamu kuruluşlarına dağıtıldığını, bugün de ihracata başlandığını ifade etti.

Aydınlı, "Kumaşı biz verdik. Öğrenciler çok iyi performans gösterdiler ve okulun döner sermayesi iyi bir para kazandı. Bunun bir başlangıç olmasından dolayı çok sevinçliyim. Bizim pazarlama birimimizle birlikte bunu devam ettirecekler. 20 bin sipariş daha geldi." diye konuştu.

- 10 bin maske yola çıktı

Moda Tasarım Teknolojileri Alan Şefi Gül Yazıcı ise yurt dışı için "gaga maske" denen burun kısmında hava boşluğu olan özel maskeler ürettiklerini belirterek, "Almış olduğumuz sipariş üzerine nefes almayı rahatlattığı için bu şekilde dikiyoruz maskelerimizi. Ürettiğimiz 10 bin maske Hollanda'ya gidecek. Siparişlerimiz ve atölyemizde üretimimiz devam ediyor. İki atölyeyi açmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Gökşin Memus da, 23 Mart'tan beri gönüllü olarak okulda çalıştıklarını dile getirerek, "Burada maske üretiyoruz. Günde tek kullanımlık 6 bin maske dikiyoruz." dedi.

Törene, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı İbrahim Uzunoğlu ve diğer yetkililer katıldı.

Hollanda'ya ilk etapta 10 bin maskenin ihraç edildiği, 20 bin maske ihracı için üretimin devam ettiği bildirildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kaymakamın zihinsel engelli gence jestinin LGS'de çıkması gururlandırdı
21 Haziran 2020 13:44		 Kameraları gören okul müdürünün aklına sosyal mesafe kuralı geldi
20 Haziran 2020 10:19
Koronavirüs dönemi meslek liselerine ilgiyi arttırdı
19 Haziran 2020 21:07		 Bingöl Üniversitesi yeni açılan bölümlere öğrenci almaya başlayacak
19 Haziran 2020 18:53
Fakültenin zemin katında 6,5 ton mantar üretildi
16 Haziran 2020 20:52		 Üniversiteden 'Gelecekte de yıkıcı depremler olabilir' uyarısı
15 Haziran 2020 17:57
Lise öğrencisi sağlık çalışanları için 'temassız' ateş ölçer üretti
15 Haziran 2020 12:00		 İlk kez, bir meslek lisesi, ürettiği cerrahi maskeleri ihraç etti
14 Haziran 2020 11:34
Öğretmen ve öğrencileri okul bahçesinde sebze üretiyor
13 Haziran 2020 19:04		 Fabrika gibi okul 500 ton dezenfektan üretti
13 Haziran 2020 16:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:26 - AKOM uyardı: 2 gün boyunca yağacak15:22 - AFAD, selde kaybolan vatandaşı 200 personeliyle arıyor15:15 - Postacının kulağını ısıran şüpheli itiraz üzerine tutuklandı15:11 - Bahçeli'den baro başkanlarının yürüyüşüne tepki15:04 - AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'İzmir' açıklaması14:57 - Komiser yardımcısı kalp krizinden hayatını kaybetti14:54 - Meslek lisesi öğrencilerinin diktiği maskeler Hollanda'ya ihraç edildi14:45 - Baro başkanları Ankara girişinde durduruldu! Oturma eylemi başlattılar14:42 - İBB Fen İşleri Daire Başkanlığına TOKİ'den transfer14:39 - Çavuşoğlu: Almanya, seyahat kararıyla kendi halkını cezalandırıyor
14:35 - İtalyan profesör: Covid-19'da aşıya gerek olmayabilir14:30 - Ankara'da eğitim uçağı düştü. Uçağın düşme anı kamerada14:28 - CHP'li belediyenin diktiği Erbakan'ın büstü olay oldu14:27 - 68 yıllık birliktelikleri 48 saat arayla son buldu14:23 - AK Parti'li Mercan'ı katleden teröristin cezası belli oldu14:12 - Meterolojiden Haziran ayında 4 ile dolu uyarısı14:07 - YKS'ye girecek öğrencilere 'son gün çalışmayın' uyarısı14:03 - Öğrenime ilave olarak sertifika şartı arayan ilanlar dava edilmeli!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Maskesiz sokağa çıkma yasağı tüm illerde geçerli olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
2020 KPSS geç başvuru tarihleri açıklandı
Gram altın, son bir ayın en yüksek değerini gördü
Akaryakıta çifte zam geliyor
Diyanet vekalet kurban bedellerini açıkladı
Kulağı ısırılarak koparılan postacıya kötü haber geldi
Dr. Serdar Savaş'ın tam tersi sözleri ortaya çıktı
Maske takmama cezası bugün başladı
Belediyeler, 5393'e tabi personel alımlarını Resmi Gazetede yayınlamak zorunda
Kaybolan 4 kişiden 3'ünün cansız bedenlerine ulaşıldı
Bakan talimatıyla 'Robinson Ziya'nın adasında hasat yapıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pazar 1
baroların ankara'ya alınmaması 1
21.06.2020 galatasaray vs gazişehir fk maçı 1
saniye 1
ben 2.dalga olacağını düşünmüyorum 2
eyvallahı olmamak 1
pide 1
sude 1
ayasofya 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 6
SON İLANLAR
Eti Maden Bigadiç Bor İşletmesi 43 işçi alacak
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Balıkesir Gönen SYDV Personel Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi 8 işçi alacak
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 7 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Selçuk Üniversitesi 27 İşçi Alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli 45 sağlık personeli alacak
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 15 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam