1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fabrikada 4 işçide korona çıktı, işçiler işi bırakıp hastaneye koştu

Diyarbakır'da 100'e yakın işçinin çalıştığı tekstil fabrikasında 4 işçi korona virüse yakalandı. Fabrika çalışanları iddiaya göre işletme herhangi bir tedbir almadan faaliyetleri devam ettirmelerine tepki göstererek iş bırakıp hastanenin yolunu tuttu.
 22 Haziran 2020 15:34
Yazdır
Fabrikada 4 işçide korona çıktı, işçiler işi bırakıp hastaneye koştu

Diyarbakır'da 100'e yakın işçinin çalıştığı tekstil fabrikasında 4 işçi korona virüse yakalandı. Fabrika çalışanları iddiaya göre işletme herhangi bir tedbir almadan faaliyetleri devam ettirmelerine tepki göstererek iş bırakıp hastanenin yolunu tuttu.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir tekstil fabrikasında 4 işçinin korona virüs testi pozitif çıktı. 100'e yakın işçi, temas halinde oldukları gerekçesiyle iddiaya göre işletmeden test yapılmasını ve faaliyetlerinin durdurulması istedi. İşletme yetkilileri, iddiaya göre faaliyetlerin durdurulmayacağını ve hastaneye izinsiz gidenlerin işten çıkarılacağını bildirdi. Bu duruma tepki gösteren çalışanlar, işlerini bırakıp test yaptırmak için toplu halde hastanenin önüne geldi.

"Eve gitmeye korkuyoruz"

Tekstil fabrikasında çalışan Nursel Çalışır, eve gitmeye korktuklarını ve işletmenin herhangi bir kontrol yaptırmadığını savundu. Çalışır, "İkici dalga çıktıktan bu yana hiçbir önlem alınmıyor. Bizim iş yerimizde 10-15 kişiye yakın vaka çıktı. İşletmeden önlem alınmıyor, dezenfektan yok, sağlık konusunda sıfır önlem var. 100'e yakın kişi çalışıyoruz, hepimiz hastaneye geldik, eve gitmeye korkuyoruz. Vaka çıkmasına rağmen iş yeri inkar ediyor, şuan 20 kişi iş yerinde çalışıyor, biz de işi bıraktık o şartlar altında çalışamayız. Pozitif olan arkadaşlar hastanede. İnsan sağlığı bu kadar ucuz olmamalı, biz orada tekstil işinde sürekli temas halindeyiz" dedi.

"Pozitif vakaya rağmen çalıştırdılar"

Çalışanlardan Kübra Orakçı, pozitif vaka çıkmasına rağmen işletmenin inkar ederek elemanları çalıştırmaya devam ettiğini savundu. Orakçı, "2 arkadaşımızın korona virüs testi pozitif çıktı. İlkin var dediler, elemanlar itiraz etmeye başlayınca test negatif çıktı dediler, inkar ettiler. Buna rağmen çalışmaya devam ettiler. Şirket bir şey yapmıyor diye biz gidelim dedik, bize ücretsiz izne ayıracaklarını, sonradan çıkışımızı vereceklerini söyleyerek tehdit ettiler. Biz ustalara elemanlarda vaka var dedik, onlarda genç olduğumuzu bize bir şey olmaz diye salladılar. Her girişimizde parmak basıyoruz, temas halindeyiz. İş yerine söylüyoruz onlarda herkes kendinden sorumlu dediler, kendinizde belirti varsa gidip test yaptırın dediler" diye konuştu.

"Belirtim var dedim, atlatırsın dediler"

Kendisinde belirti olduğunu vurgulayan Yeter Azbay ise yöneticilerin kendilerine genç oldukları için atlatabileceklerini ve bunu söyleyen işletme yetkilisinin de korona virüse yakalandığını ileri sürdü. Azbay, "Bende boğaz yanması halsizlik ve ayakta duramıyorum, biz belirtilerimizi söylediğimizde inanmayın sizde bir şey yok diyorlar. Bunu bize söyleyen ustamız koronaya yakalandı. Bizi tehdit ettiler, işten çıkartacaklar diye. Ölüm yok diyorlar gençsiniz atlatırsınız, diyorlar maske vermiyorlar" şeklinde konuştu.

"Çöpten maske yaptılar"

Çalışanlardan Mehmet Menekşe ise fabrikada çöp parçası olan tekstil malzemeleri ile yaptıkları maskeleri işçilere dağıttıklarını, medikal meskeninde olmadığını ileri sürdü. Menekşe, "Denetleme gelecek diye bize bez parçası içi resmen kokan, parça verdiler. Takacaksın takmasan tutanak tutacağız dediler, ben de normal maske verin dedim o da yok dediler. Fabrikada artan çöpe giden parçaları alıp maske yaptılar, direk bize verdiler" ifadeleri kullandı.

Fabrika yetkilileri ise iş yerinde çalışan 4 kişide korona virüs tespit edildiğini, işçilerin de izole edildiğini ifade etti. Tehdit veya işten çıkarma konusunun kesinlikle doğru olmadığını aktaran işletme yetkilileri fabrikanın yarın itibari ile faaliyetlerini durduracağını dile getirdi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'10 günde 11 vaka görüldü, kaymakam sokağa çıkıp tek tek kontrol etti
22 Haziran 2020 17:59		 Meteorolojiden İstanbul'a 'sarı' uyarı
22 Haziran 2020 17:57
Kayseri havaalanında 'hasta' eden görüntü
22 Haziran 2020 17:49		 AKOM uyardı: 2 gün boyunca yağacak
22 Haziran 2020 15:26
AFAD, selde kaybolan vatandaşı 200 personeliyle arıyor
22 Haziran 2020 15:22		 İBB Fen İşleri Daire Başkanlığına TOKİ'den transfer
22 Haziran 2020 14:42
AK Parti'li Mercan'ı katleden teröristin cezası belli oldu
22 Haziran 2020 14:23		 Bingöl Valisi'nden deprem açıklaması: 2 bin 849 çadır kurduk
22 Haziran 2020 13:47
Selden etkilenen Bursa'ya meteorolojiden yeni uyarı
22 Haziran 2020 13:34		 Bursa-İznik kara yolu kuvvetli sağanak nedeniyle kapandı
21 Haziran 2020 20:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:12 - Yargıtay, 'Motor arızası veren sıfır otomobil' için ayıplı mal dedi18:09 - Avukatlara pompalı tüfekle saldırı güvenlik kamerasında17:59 - '10 günde 11 vaka görüldü, kaymakam sokağa çıkıp tek tek kontrol etti17:57 - Meteorolojiden İstanbul'a 'sarı' uyarı17:54 - 2020 BİLSEM öğretmen seçme mülakat sonuçları açıklandı17:53 - İyileşen koronavirüs hastalarında antikor seviyeleri hızla düşüyor17:49 - Kayseri havaalanında 'hasta' eden görüntü17:44 - Öğretmen hizmet puanlarındaki değişiklik yargıya taşındı17:35 - Denizli'de FETO'den 6 zanlı tutuklandı17:28 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
17:27 - Meteorolojiden 4 bölgeye 'kuvvetli yağış' uyarısı17:24 - YKS'de yeni karar... Ayrı salonlarda sınava alınacaklar17:15 - Bir ilde daha maske zorunlu hale getirildi17:13 - Aile hekiminin testi pozitif çıktı, sağlık merkezi karantinaya alındı17:03 - Polisin kafasına şişeyle vuran şüpheliler serbest16:52 - Emniyetten baro başkanları ve avukatlar hakkında açıklama16:50 - Altın rekor kırmaya devam ediyor16:45 - Benzin ve motorine zam yapıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Maskesiz sokağa çıkma yasağı tüm illerde geçerli olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
2020 KPSS geç başvuru tarihleri açıklandı
Benzin ve motorine zam yapıldı
Altın rekor kırmaya devam ediyor
Diyanet vekalet kurban bedellerini açıkladı
Kulağı ısırılarak koparılan postacıya kötü haber geldi
Dr. Serdar Savaş'ın tam tersi sözleri ortaya çıktı
İtalyan profesör: Covid-19'da aşıya gerek olmayabilir
Maske takmama cezası bugün başladı
Belediyeler, 5393'e tabi personel alımlarını Resmi Gazetede yayınlamak zorunda
Kaybolan 4 kişiden 3'ünün cansız bedenlerine ulaşıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sık sık saç rengini değiştirmek 1
çin'de köpek eti festivali'nin başlaması 1
bekçilere bekar veya yalnız kadınları gözetleme yetkisi 3
hırs yapmak 3
aym'nin demirtaş kararı 1
corona hastası olan öğrencilerin ambulansla sınava getirilmesi 1
pazar 1
21.06.2020 kasımpaşa vs fenerbahçe maçı 1
21.06.2020 bursa'daki sel 2
sınırlı sokağa çıkma yasağı 1
SON İLANLAR
Hakimler ve Savcılar Kurulu 10 VHKİ alacak
Eti Maden Bigadiç Bor İşletmesi 43 işçi alacak
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Balıkesir Gönen SYDV Personel Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi 8 işçi alacak
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 7 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Selçuk Üniversitesi 27 İşçi Alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli 45 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam