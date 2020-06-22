Maskesiz yakalandı, polise soyadını bilmediğini söyledi
|22 Haziran 2020 15:58
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Maskesiz yakalanan ve üzerinden kimlik çıkmayan bir genç polise soyadını bilmediğini söyledi. Polisin babasına ulaştığı gencin kimliği öğrenilerek para cezası yazıldı.
Isparta'da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince maskesiz sokağa çıkma yasağının uygulanmasının ardından kentte polis ekiplerince denetimler gerçekleştirildi.
11.00-13.00 saatleri arasında Mimar Sinan Caddesi yolu üzerinde yapılan denetimlerde maske takmayan 10 kişiye 900'er TL para cezası uygulandı.
Denetimler sırasında maskesiz bir genci durduran ekipler, cezai işlem uygulamak için nüfus cüzdanını istedi. Nüfus cüzdanının olmadığını belirten gence TC numarası, adı ve soyadı soruldu.
Adının 'Berk' olduğunu ancak soyadını bilmediğini belirten gence, polis ekipleri emniyete götüreceklerini söyledi. O anlarda gencin babası aranarak, kimlik bilgilerine ulaşıldı. TC numarasının öğrenilmesiyle cezai işlem uygulanan genç olay yerinden ayrıldı.
Bir başka genç ise elinde maskeyle polis ekiplerinin yanına yaklaştı.
"Maske satan bir yer var mı?" diyerek polislere soran gence maske takmadığı için cezai işlem uygulandı. Diğer yandan polis ekiplerince sık sık vatandaşlara maske anonsu yapıldı.
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