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Polisi görünce maske taktılar ama ceza yemekten kurtulamadılar

Isparta'da maske denetimleri artırılırken, sokağa maskesiz çıkanlara 900 lira para cezası uygulandı. Denetimlerde bazı vatandaşlar polisi görünce maske taktı ancak ceza yemekten kurtulamadı. Maskesiz yakalanan ve adını bilip, soy adını bilmediğini belirten bir gence de 900 lira ceza yazıldı.
 22 Haziran 2020 16:11
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Polisi görünce maske taktılar ama ceza yemekten kurtulamadılar

Isparta'da maske denetimleri artırılırken, sokağa maskesiz çıkanlara 900 lira para cezası uygulandı. Denetimlerde bazı vatandaşlar polisi görünce maske taktı ancak ceza yemekten kurtulamadı. Maskesiz yakalanan ve adını bilip, soy adını bilmediğini belirten bir gence de 900 lira ceza yazıldı.

Isparta'da sokağa maskesiz çıkmanın cezası İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince 19 Haziran'dan itibaren 900 lira olarak uygulanmaya başlandı. Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün itibariyle maske denetimlerini arttırdı. Kaymakkapı Meydanı'nda gerçekleştirilen denetimlerde emniyet ekipleri önce polis aracından anons yaparak vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı, daha sonra ise maskesiz olan vatandaşlara 900 lira idari para cezası uyguladı.

Polisi görünce maske taktılar ama ceza yemekten kurtulamadılar

Sokakta maskesiz dolaşan bazı vatandaşlar, polisin denetimine takılınca ceplerinden çıkardığı maskeleri taktılar, ancak 900 lira idari para cezasından kurtulamadılar.

Maskesiz yakalandı 'soyadımı bilmiyorum' dedi

Denetimlerde polis durdurduğu maskesiz bir gençten cezai işlem için nüfus cüzdanını istedi. Nüfus cüzdanının yanında olmadığını belirten gence TC numarası, adı ve soyadı soruldu. Adının Berk olduğunu ifade eden genç, soy adını bilmediğini söyledi. Bunun üzerine emniyet ekipleri, genci ifadesini almak üzere karakola götürmek için polis aracına bindirdi. Daha sonra gencin babası arandı ve TC numarasına ulaşıldı. Maskesiz dolaşmaktan 900 lira idari para cezası uygulanan genç, olay yerinden ayrıldı.

Maskesiz yakalanan ve 900 lira para cezası uygulanan bir vatandaş da maskeyi evde unuttuğunu söyledi.
İhlas Haber Ajansı
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