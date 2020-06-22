Polisin kafasına şişeyle vuran şüpheliler serbest
|22 Haziran 2020 17:03
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Samsun'da tartıştıkları polis memurunun kafasına şişeyle vurarak yaraladıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden ikisi savcılık talimatıyla, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'nde izinli olduğu sırada sahilde bulunan bir polis memuru ile Ahmet B. (22), Sinan B. (18) ve M.U. (17) arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle tespit edilemeyen bir şüpheli, polis memurunu kafasına şişeyle vurarak yaraladı.
Polisin tabanca ile havaya 2 el ateş açarak zanlıları dağıttığı olayın ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürülen polis memuru, tedavi altına alındı.
Recep Tokur Polis Merkezi'ne bağlı sivil polis ekiplerince yakalanan şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Ahmet B. ve Sinan B. savcılık talimatıyla, M.U. ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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