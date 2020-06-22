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Bir ilde daha maske zorunlu hale getirildi

Ordu'da maske takmak zorunlu hale getirildi.
 22 Haziran 2020 17:15
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Bir ilde daha maske zorunlu hale getirildi

Ordu'da maske takmak zorunlu hale getirildi.

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 22 Haziran 2020 tarihi saat 24.00'ten itibaren, vatandaşların tamamının ikametleri haricinde kamu binaları, pazar yerleri, bahçe, bulvar, cadde, sokak gibi tüm kamusal alanlarda, ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanmalarına, karar verildiği belirtildi.

Alınan karara uymayan vatandaşlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 900 TL idari para cezası verileceği kaydedildi.
İhlas Haber Ajansı
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