YKS'de yeni karar... Ayrı salonlarda sınava alınacaklar
|22 Haziran 2020 17:24
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2020-YKS) girecek adaylardan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı veya şüphesi olanlar ile karantina sürecinde bulunanların doldurmaları gereken dilekçe örneği erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, "kesin Kovid-19 tanısı olan", "kesin Kovid-19 tanısı ile tedavisi tamamlanıp sonrasındaki karantina sürecinde olan", "kesin Kovid-19 vakası ile temasından dolayı karantina sürecinde olan" ve "Kovid-19'u düşündürecek şikayetleri olan" adaylar, sınav merkezlerinde hazır bulundurulan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alınacak.
Bu durumdaki adayların, durumlarını ayrıntılı olarak anlatacakları "Genel Amaçlı Dilekçe"yi doldurarak belgeleri ile "yks2020@osym.gov.tr" e-posta adresine göndermeleri gerekiyor.
Dilekçe örneğine ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.
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