1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Feshetmek nasıl yazılır? TDK'ye ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzuna göre Fesih etmek mi? Feshetmek mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır.
 21 Haziran 2020 15:25
Yazdır
Feshetmek nasıl yazılır? TDK'ye ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzuna göre Fesih etmek mi? Feshetmek mi?

Türk Dil Kurumu'nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir.

Türkçe'de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır.

TDK'nın güncel yazım kılavuzunda ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de Feshetmek kelimesi

FESHETMEK NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin "fehmetmek mi, fesih etmek mi?" olarak yazıldığı sorgulanır.

Bu kelimenin doğru kullanımı Feshetmek şeklinde olmalıdır.

Fesih etmek(Yanlış kullanım)

Feshetmek (Doğru kullanım)

Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzu için tıklayınız.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Avukatlara pompalı tüfekle saldırı güvenlik kamerasında
22 Haziran 2020 18:09		 Meteorolojiden 4 bölgeye 'kuvvetli yağış' uyarısı
22 Haziran 2020 17:27
Maskesiz yakalandı, polise soyadını bilmediğini söyledi
22 Haziran 2020 15:58		 Selden kaçamayan engelli Kader'in tabutunu bakanlar taşıdı
22 Haziran 2020 15:40
Ankara'da eğitim uçağı düştü. Uçağın düşme anı kamerada
22 Haziran 2020 14:30		 68 yıllık birliktelikleri 48 saat arayla son buldu
22 Haziran 2020 14:27
Meterolojiden Haziran ayında 4 ile dolu uyarısı
22 Haziran 2020 14:12		 Bakan Pakdemirli: Meteorolojik uyarılara dikkat etmemiz gerekiyor
22 Haziran 2020 12:35
Maçta tanışan hakem çift evlendi
22 Haziran 2020 12:23		 Kurban pazarlığında 'sopalı' dönem
22 Haziran 2020 12:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:12 - Yargıtay, 'Motor arızası veren sıfır otomobil' için ayıplı mal dedi18:09 - Avukatlara pompalı tüfekle saldırı güvenlik kamerasında17:59 - '10 günde 11 vaka görüldü, kaymakam sokağa çıkıp tek tek kontrol etti17:57 - Meteorolojiden İstanbul'a 'sarı' uyarı17:54 - 2020 BİLSEM öğretmen seçme mülakat sonuçları açıklandı17:53 - İyileşen koronavirüs hastalarında antikor seviyeleri hızla düşüyor17:49 - Kayseri havaalanında 'hasta' eden görüntü17:44 - Öğretmen hizmet puanlarındaki değişiklik yargıya taşındı17:35 - Denizli'de FETO'den 6 zanlı tutuklandı17:28 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
17:27 - Meteorolojiden 4 bölgeye 'kuvvetli yağış' uyarısı17:24 - YKS'de yeni karar... Ayrı salonlarda sınava alınacaklar17:15 - Bir ilde daha maske zorunlu hale getirildi17:13 - Aile hekiminin testi pozitif çıktı, sağlık merkezi karantinaya alındı17:03 - Polisin kafasına şişeyle vuran şüpheliler serbest16:52 - Emniyetten baro başkanları ve avukatlar hakkında açıklama16:50 - Altın rekor kırmaya devam ediyor16:45 - Benzin ve motorine zam yapıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Maskesiz sokağa çıkma yasağı tüm illerde geçerli olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
2020 KPSS geç başvuru tarihleri açıklandı
Benzin ve motorine zam yapıldı
Altın rekor kırmaya devam ediyor
Diyanet vekalet kurban bedellerini açıkladı
Kulağı ısırılarak koparılan postacıya kötü haber geldi
Dr. Serdar Savaş'ın tam tersi sözleri ortaya çıktı
İtalyan profesör: Covid-19'da aşıya gerek olmayabilir
Maske takmama cezası bugün başladı
Belediyeler, 5393'e tabi personel alımlarını Resmi Gazetede yayınlamak zorunda
Kaybolan 4 kişiden 3'ünün cansız bedenlerine ulaşıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sık sık saç rengini değiştirmek 1
çin'de köpek eti festivali'nin başlaması 1
bekçilere bekar veya yalnız kadınları gözetleme yetkisi 3
hırs yapmak 3
aym'nin demirtaş kararı 1
corona hastası olan öğrencilerin ambulansla sınava getirilmesi 1
pazar 1
21.06.2020 kasımpaşa vs fenerbahçe maçı 1
21.06.2020 bursa'daki sel 2
sınırlı sokağa çıkma yasağı 1
SON İLANLAR
Hakimler ve Savcılar Kurulu 10 VHKİ alacak
Eti Maden Bigadiç Bor İşletmesi 43 işçi alacak
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Balıkesir Gönen SYDV Personel Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi 8 işçi alacak
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 7 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Selçuk Üniversitesi 27 İşçi Alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli 45 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam