Hafriyat nasıl yazılır? TDK'ye ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzuna göre Hafriyat mı? Harfiyat mı?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır.
|21 Haziran 2020 16:16
|Yazdır
Türk Dil Kurumu'nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir.
Türkçe'de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır.
TDK'nın güncel yazım kılavuzunda ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de Hafriyat kelimesi
HAFRİYAT NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin "hafriyat mı, harfiyat mı?" olarak yazıldığı sorgulanır.
Bu kelimenin doğru kullanımı hafriyat şeklinde olmalıdır.
harfiyat (Yanlış kullanım)
hafriyat (Doğru kullanım)
Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzu için tıklayınız.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Avukatlara pompalı tüfekle saldırı güvenlik kamerasında
22 Haziran 2020 18:09
|Meteorolojiden 4 bölgeye 'kuvvetli yağış' uyarısı
22 Haziran 2020 17:27
|Maskesiz yakalandı, polise soyadını bilmediğini söyledi
22 Haziran 2020 15:58
|Selden kaçamayan engelli Kader'in tabutunu bakanlar taşıdı
22 Haziran 2020 15:40
|Ankara'da eğitim uçağı düştü. Uçağın düşme anı kamerada
22 Haziran 2020 14:30
|68 yıllık birliktelikleri 48 saat arayla son buldu
22 Haziran 2020 14:27
|Meterolojiden Haziran ayında 4 ile dolu uyarısı
22 Haziran 2020 14:12
|Bakan Pakdemirli: Meteorolojik uyarılara dikkat etmemiz gerekiyor
22 Haziran 2020 12:35
|Maçta tanışan hakem çift evlendi
22 Haziran 2020 12:23
|Kurban pazarlığında 'sopalı' dönem
22 Haziran 2020 12:07