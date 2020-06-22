1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretmen hizmet puanlarındaki değişiklik yargıya taşındı

Eğitim İş, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişikliği yargıya taşıdı. Dava dilekçesinde, yönetmelik değişikliğiyle getirilen ve hizmet puanı sistemini tümden değiştiren düzenlemelerin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ardından iptaline yönelik talep de yer almıştır.
 22 Haziran 2020 17:44
Yazdır
Öğretmen hizmet puanlarındaki değişiklik yargıya taşındı

Eğitim İş, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişikliği yargıya taşıdı.

İşte Eğitim İş'ten yapılan açıklama:

19.06.2010 tarihinde yayımlanan yönetmelik değişikliği sonrasında yönetmeliğe yönelik birçok tartışma olmuştur.

Öncelikle 2010 yılında muaf edildikleri için mağdur edilen öğretmenlerin tepkileri ve yoğun haklı talepleri söz konusudur.

Daha önce; sadece zorunlu hizmete tabi öğretmenlere zorunlu hizmeti tamamladıkları kurumda devam etmeleri halinde zorunlu hizmet süresinden sonra verilen ek hizmet puanı (yüzde 25,50,100 artırımlı puan) uygulamasının haksızlık yaratan, aynı kurumda çalışanlar arasında eşitsizliğe yol açan bölümlerini sendika olarak yargıya taşımıştık.

Derdest olan davamız devam ederken MEB yönetmelik değişikliğine gitmiştir. Değişikliğe göre zorunlu hizmeti tamamladıktan sonra başka kurumlara gidenlere de ek puan verilecektir.

Fakat özellikle 2000 ve 2010 tarihlerinde zorunlu hizmetten muaf olanlar kapsam dışı bırakılmıştır. Birçok öğretmenimiz 2010 yılında zorunlu hizmette çalışmakta iken bakanlık tasarrufu ile zorunlu hizmetten muaf edilmişlerdir. Bakanlık tasarrufu ile muaf olan öğretmenlerin bu haktan mahrum bırakılmaları yani öğretmenden kaynaklı olmayan bir durumdan zarar görmelerinin yanlışlığını her defasında dile getirdik.

Aynı kurumda çalışan öğretmenler arasında da farklılık yaratan bu uygulamanın yanlışlığı noktasında bakanlık bir nebze adım atmış olsa da öğretmenlerin geçmişten gelen hak kayıpları olduğu gibi bugün itibariyle de aynı kurumda çalışan tüm öğretmenlerin aynı haktan yararlanamamaları nedeniyle sorunlar söz konusudur.

Bu konuyu da içeren davamız Danıştay nezdinde açılmış olup MEB tarafından yargı sonucu beklenmeden bu noktada adım atılması yerinde bir karar olacaktır.

Dava dilekçemizde ayrıca; yönetmelik değişikliği ile getirilen ve hizmet puanı sistemini tümden değiştiren düzenlemelerin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ardından iptaline yönelik talepler yer almıştır.

Hizmet puanını adeta her alanın teşvik noktası, performans ölçeği ve ödülü haline getiren, koyulan kriterleri öğretmenlik mesleğinin ve görevinin önüne geçirilerek sadece bu kriterlere yönelmeyi önceleyen anlayışı kabul etmiyoruz.

Yüksek lisans, doktora, eTwining, TÜBİTAK projeleri gibi tüm öğretmenlerin eşit şartlarda ulaşma ve gerçekleştirme olanağı olmayan, ödül gibi adeta kayırmacılığın adı olan kriterlerin hizmet puanı konusu yapılması eğitim öğretim sürecini değil bu kriterleri öncelikli kılmaya yöneliktir.

MEB zorunlu hizmet sorununu dava sonucunu beklemeden çözmeli, getirilen kriterlerin uygulanması için de en azından yargı sonucunu beklemelidir.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Feyzioğlu: Benim ve TBB'nin seçtiği yöntem yürümek değil
22 Haziran 2020 16:19		 Baro başkanları Ankara girişinde durduruldu! Oturma eylemi başlattılar
22 Haziran 2020 14:45
Hak-İş'ten 'kıdem tazminatı' açıklaması
21 Haziran 2020 15:22		 Kızılay: Yeni dalga olursa 5 bin ünite plazma hazır
21 Haziran 2020 10:55
'Çoklu barolara biz de karşıyız'
21 Haziran 2020 08:41		 6 ilin baro başkanı, barolarla ilgili değişikliğe tepki gösterdi
20 Haziran 2020 15:17
Bu kez de barolar İstanbul'dan Ankara'ya yürüyecek
19 Haziran 2020 11:25		 Türk Eğitim-Sen: Ağustos ayında 40 bin atama daha yapılmalı
18 Haziran 2020 20:34
Türk-İş Genel Başkanından kıdem tazminatı açıklaması
18 Haziran 2020 16:47		 TŞOF'tan İBB'nin '5 bin yeni taksi' çalışması için istişare çağrısı
18 Haziran 2020 16:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:12 - Yargıtay, 'Motor arızası veren sıfır otomobil' için ayıplı mal dedi18:09 - Avukatlara pompalı tüfekle saldırı güvenlik kamerasında17:59 - '10 günde 11 vaka görüldü, kaymakam sokağa çıkıp tek tek kontrol etti17:57 - Meteorolojiden İstanbul'a 'sarı' uyarı17:54 - 2020 BİLSEM öğretmen seçme mülakat sonuçları açıklandı17:53 - İyileşen koronavirüs hastalarında antikor seviyeleri hızla düşüyor17:49 - Kayseri havaalanında 'hasta' eden görüntü17:44 - Öğretmen hizmet puanlarındaki değişiklik yargıya taşındı17:35 - Denizli'de FETO'den 6 zanlı tutuklandı17:28 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
17:27 - Meteorolojiden 4 bölgeye 'kuvvetli yağış' uyarısı17:24 - YKS'de yeni karar... Ayrı salonlarda sınava alınacaklar17:15 - Bir ilde daha maske zorunlu hale getirildi17:13 - Aile hekiminin testi pozitif çıktı, sağlık merkezi karantinaya alındı17:03 - Polisin kafasına şişeyle vuran şüpheliler serbest16:52 - Emniyetten baro başkanları ve avukatlar hakkında açıklama16:50 - Altın rekor kırmaya devam ediyor16:45 - Benzin ve motorine zam yapıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Maskesiz sokağa çıkma yasağı tüm illerde geçerli olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
2020 KPSS geç başvuru tarihleri açıklandı
Benzin ve motorine zam yapıldı
Altın rekor kırmaya devam ediyor
Diyanet vekalet kurban bedellerini açıkladı
Kulağı ısırılarak koparılan postacıya kötü haber geldi
Dr. Serdar Savaş'ın tam tersi sözleri ortaya çıktı
İtalyan profesör: Covid-19'da aşıya gerek olmayabilir
Maske takmama cezası bugün başladı
Belediyeler, 5393'e tabi personel alımlarını Resmi Gazetede yayınlamak zorunda
Kaybolan 4 kişiden 3'ünün cansız bedenlerine ulaşıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
21.06.2020 kasımpaşa vs fenerbahçe maçı 1
baroların ankara'ya alınmaması 1
sınırlı sokağa çıkma yasağı 1
biz ayrım yapmadan herkese kucak açtık 1
çin'de köpek eti festivali'nin başlaması 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 6
aym'nin demirtaş kararı 1
Kalk gidelim 1
serdar savaş 1
erol bulut 1
SON İLANLAR
Hakimler ve Savcılar Kurulu 10 VHKİ alacak
Eti Maden Bigadiç Bor İşletmesi 43 işçi alacak
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Balıkesir Gönen SYDV Personel Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi 8 işçi alacak
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 7 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Selçuk Üniversitesi 27 İşçi Alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli 45 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam