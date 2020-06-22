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Kayseri havaalanında 'hasta' eden görüntü

Kayseri Erkilet Havaalanında, uçaktan inen yolcuların bavullarının geç gelmesi sosyal mesafenin en aza inmesine neden oldu.
 22 Haziran 2020 17:49
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Kayseri havaalanında 'hasta' eden görüntü

Kayseri Erkilet Havaalanında, uçaktan inen yolcuların bavullarının geç gelmesi sosyal mesafenin en aza inmesine neden oldu.

Kayseri Erkilet Havaalanına inen uçakta 45 dakika kadar beklediklerini ileri süren yolcular, bagajlarını almak istediklerinde de yaklaşık bir saat beklemek zorunda olduklarını söyledi. Yolcular, dakikalar ilerledikçe, diğer yolcuların da gelmesi ile birlikte sosyal mesafenin en aza indiği bölümde beklemek zorunda kaldı.

Bagaj sırası bekleyen yolcular, yaklaşık bir buçuk saat sonra bavullarını alarak havaalanından ayrıldı.
İhlas Haber Ajansı
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