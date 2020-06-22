'10 günde 11 vaka görüldü, kaymakam sokağa çıkıp tek tek kontrol etti
|22 Haziran 2020 17:59
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Manisa'nın Kula ilçesi Kaymakamı Kemal Duru, ilk koronavirüs vakasının 12 Haziran'da görüldüğü ilçede, vaka sayısının 11'e yükseldiğini söyledi.
İlk vakanın 12 Haziran'da görüldüğü ilçede, hasta sayısının artmasıyla birlikte Kula'da maskesiz gezmek yasaklandı. Kaymakam Kemal Duru, bugün beraberindeki kurum amirleri ile semt pazarında 'maske' denetimi yaptı. İlçedeki vaka sayılarının artması nedeniyle denetimlerin arttırıldığı belirten Duru, kurallara uymayan vatandaşlar ile esnafı, sert bir dille uyardı. Maske takmayanlara ceza yazılması yönünde talimat veren Kaymakam Duru, salgının yayılma hızının kontrol altına alınabilmesi için kurallara uyulması gerektiğinin altını çizdi.
Kaymakam Duru, "Israrla maske kullanmayan, sosyal mesafeye dikkat etmeyen vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nda aldığımız karar doğrultusunda ceza kesmek zorundayız. Bugün yaptığımız denetimde de maske kullanmayan vatandaşlarımıza gereken cezai işlem uygulandı. Biz cezaları keyfi yazmıyoruz. Ceza yazmak içimizden gelmiyor ama maalesef kurallara uymayanlar cezayla ıslah olacaksa, bu şekilde davranmak zorundayız. Çünkü aynı gemideyiz. Bir kişiye bulaştığı zaman, kaç kişiye bulaştırdığını Kula'mızda örnek olarak gördük maalesef. Arkadaşlarımız yoğun denetimlerine devam edecek. Ama Kulalı hemşerilerime benim naçizane önerim, cezadan değil kendi sağlığımızı, Kula'mızın sağlığını ve tüm toplumun sağlığını korumak için kurallara uyalım" dedi.
'10 GÜNDE 11 VAKAYA ULAŞILDI'
Kaymakam Duru, ilçede ilk vakanın görüldüğü 12 Haziran gününden bu yana geçen 10 günde pozitif vaka sayısının 11'e ulaştığını kaydetti.
Filyasyonu düzgün yapıp, vaka temaslı vatandaşları karantinada tutarak salgın yayılmasının önlenebileceğini dile getiren Kaymakam Duru, 11 pozitif vakanın temaslı olduğu kişilerin karantinaya alındığını açıkladı. Duru, "Kamuoyunda konuşulduğu gibi 50'li 100'lü sayılar yok Kula'da. O sayılara ulaşmamak için yoğun çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.
Kaymakam Kemal Duru'nun semt pazarında gerçekleştirdiği denetime, Kula İlçe Sağlık Müdürü Güldane Kaçar, Kula İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Karakol Amir Yardımcısı Servet Ceren, Kula İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bilgin Sarısu ve zabıta memurları ile polisler katıldı.
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