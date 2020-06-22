1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Maske doğru kullanılmazsa aksesuardan öteye geçmez'

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, "Maske takmak insani bir vatandaşlık görevidir, doğru kullanılmadığı takdirde bir aksesuardan öte geçmez." ifadesini kullandı.
 22 Haziran 2020 18:23
Yazdır
'Maske doğru kullanılmazsa aksesuardan öteye geçmez'

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, "Maske takmak insani bir vatandaşlık görevidir, doğru kullanılmadığı takdirde bir aksesuardan öte geçmez." ifadesini kullandı.

İstanbul Medipol Üniversitesi tarafından paylaşılan açıklamada Öztürk, maske takmanın önemine ve yeni normal döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Önemli olanın maskeyi doğru ve yerinde takmak olduğunu aktaran Öztürk "Özellikle fiziki mesafenin bozulduğu kapalı alanlarda maske takmak zorundayız. Maske, doğru kullanılmadığı takdirde bir aksesuardan öte geçmez." açıklamasında bulundu.

- "Vatandaşlık bilinciyle maske takmalıyız"

Prof. Dr. Öztürk, maskeyi doğru kullanmamanın cezayı kapsayıp kapsamayacağının ise yöneticilerin takdirinde olduğunu bildirdi.

Maskenin vatandaşlık bilinciyle takılması gerektiğini belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Kurallar çok açık ve net. Görevlilerin halk sağlığını koruma adına Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'ndan alınan yetkilerle bir denetim yapma zarureti var. Denetimler esnasında maskesizlik veya yanlış kullanım bir cezai yaptırım gerektirecektir. Maske takmak insani bir görevdir, bu dönemde dünyanın sağlığına katkı vermek anlamını taşıyor. Ben gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın zoraki değil de vatandaşlık bilinciyle hareket ederek bunu yapacaklarına inanıyorum. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gençleri daha hafif ve sessiz etkiliyor ancak gençler evlerine gittiklerinde aile büyükleriyle bir araya geliyor. Bu nedenle gençlerimiz parklarda bahçelerde daha dikkatli olmalı, hepimizin hassas olması gerekiyor."

- "Aşı için en az 4-5 aya ihtiyaç var"

Kurallara uymak dışında çıkar bir yolun olmadığını dile getiren Öztürk, aşı çalışmalarında sonuca ulaşmanın ise en az 4-5 ayı bulacağını ifade etti.

Dünyadaki vaka sayılarında bir azalma olmadığını belirten Öztürk, "Dünyanın farklı ülkelerinde artışlar var. Dünya, geçtiğimiz günlerde 176 bin ile bir gündeki en yüksek vaka sayısına ulaştı. Sadece Türkiye'de salgının bitmesi tek başına anlam taşımıyor. Uluslararası insan trafiği de başlıyor. Bu sebeple sayıların dünyada da azalması gerekiyor. Biz her konuda hassas olmak zorundayız. Birbirimizi nezaketle uyarmak ve uyarılara teşekkür ederek uymak zorundayız. Bunun dışında çıkar yolumuz yok. Bu nedenlerle hastalığa yakalanmamak için kendimizi ve yakınlarımızı temel kurallara uyarak korumalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Vaka sayılarındaki artışın kuralların ihlal edilmesiyle doğru orantılı"

Öztürk, Kovid-19 geçirenler de dahil istisnasız olarak herkesin kurallara kesinlikle uyması gerektiğini dile getirdi.

Vaka sayılarındaki artışın kuralların ihlal edilmesiyle doğru orantılı olduğunu aktaran Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Kademeli serbestlik başladığından itibaren Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere bütün yetkililer 'normale değil, yeni normale geçiyoruz' diye çok sık bir şekilde vurguladılar. Kurallara uymayanlar rehavet içindedirler. Bu hastalığın bulaşma yolları belli. Her duruma uygun kural tek tek belirlenmiş. Kurallara uyulduğu dönemde ülkedeki rakamlar beş binlerden binin altına inmişti. Rehavete kapılmadan kurallara uymalıyız. Kurallara uyulmazsa bulaşması beklenen bir sonuç."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Komiser yardımcısı kalp krizinden hayatını kaybetti
22 Haziran 2020 14:57		 Babalar gününde 'memur babalar' için duygusal paylaşımlar
21 Haziran 2020 21:56
Edirne'yi sağanak vurdu, tıkanan rögarı yine polis açtı
21 Haziran 2020 21:22		 Koronavirüs savaşçılarının hastanedeki büyük mücadelesi
21 Haziran 2020 19:09
Sağlıkçılar, 'Babalar Günü'nde de mesai başında
21 Haziran 2020 18:38		 'Ateş savaşçıları' orman yangınlarıyla mücadeleye hazır
21 Haziran 2020 18:24
Hem evde hem işte 'babalık' yapan polisler
21 Haziran 2020 18:13		 Filyasyon ekibi Babalar Günü'nü buruk geçiriyor
21 Haziran 2020 17:14
Tıkanan rögarı eliyle açan polis konuştu
20 Haziran 2020 16:50		 Hastane koridorunda bisiklet süren doktora soruşturma
20 Haziran 2020 16:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:24 - Bakanlık binasının 7. katında 1 personelde korona çıktı20:20 - İyileşen hasta sayısı bugün de yeni vaka sayısını aştı20:15 - Ankara ve İzmir'de emniyet personelinden maske denetimi20:11 - AFAD lojistik ağı afetlerde PTT hızıyla çalışıyor20:08 - 34 sanıklı FETÖ'nün 'MİT kumpası' davası ertelendi20:06 - Ankaralı oto galerici esnafından 'taşınmak için süre' talebi20:00 - Mantardan zehirlenen 19 kişi hastaneye kaldırıldı19:55 - 'Koronavirüsteki mutasyonlar hastalığı şiddetlendirmiyor'19:53 - Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi19:38 - İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
19:37 - Otomobil jantına Birgül ustanın eli değdi19:35 - Maske takmayan kadından ilginç savunma: Astımım var19:32 - Türk bilim insanlarının dev adımına ABD'den destek19:26 - Emekli ormancı doğa sevgisini sanatla birleştirdi19:18 - Moody's G20 ekonomilerinin büyüme tahminini düşürdü19:16 - Belediyenin yaptığı bina hastaneye dönüştürülecek19:15 - 'Selden etkilenen orman köylülerine hibe desteği vereceğiz'19:14 - Sağlık Uzman Yardımcılığı sonuçları 4 ay sonra açıklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Maskesiz sokağa çıkma yasağı tüm illerde geçerli olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
2020 KPSS geç başvuru tarihleri açıklandı
Benzin ve motorine zam yapıldı
Altın rekor kırmaya devam ediyor
Diyanet vekalet kurban bedellerini açıkladı
Kulağı ısırılarak koparılan postacıya kötü haber geldi
Dr. Serdar Savaş'ın tam tersi sözleri ortaya çıktı
İtalyan profesör: Covid-19'da aşıya gerek olmayabilir
Maske takmama cezası bugün başladı
Belediyeler, 5393'e tabi personel alımlarını Resmi Gazetede yayınlamak zorunda
Fahri trafik müfettişliği duyurusu yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yağmur başlayınca balkona koşmak 1
eyvallahı olmamak 1
baroların ankara'ya alınmaması 2
Kalk gidelim 1
pazar durgunluğu 1
kedi 2
serdar savaş 1
21.06.2020 kasımpaşa vs fenerbahçe maçı 1
dilenci 1
21.06.2020 bursa'daki sel 2
SON İLANLAR
Hakimler ve Savcılar Kurulu 10 VHKİ alacak
Eti Maden Bigadiç Bor İşletmesi 43 işçi alacak
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Balıkesir Gönen SYDV Personel Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi 8 işçi alacak
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 7 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Selçuk Üniversitesi 27 İşçi Alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli 45 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam