Kilis'te koronavirüste son vaka durumu açıklandı
Kilis'te, korona virüsün çıktığı günden bu yana 348 pozitif vaka tespit edildiği, 287 kişinin iyileştiği, hastanede 48 kişinin tedavisinin sürdüğü, yurtta karantinada ise 11 kişi olduğu bildirildi.
|22 Haziran 2020 18:29
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Kilis'te, korona virüsün çıktığı günden bu yana 348 pozitif vaka tespit edildiği, 287 kişinin iyileştiği, hastanede 48 kişinin tedavisinin sürdüğü, yurtta karantinada ise 11 kişi olduğu bildirildi.
Yetkililer, Kilis Devlet Hastanesinde korona virüs ile ilgili olarak 348 kişide pozitif vaka tespit edildiğini, bu vakaların 287'nin tedavi olup taburcu edilirken, yeni vakalarla birilikte 48 kişinin halen devlet hastanesinde tedavilerinin devam ettiğini, 11 kişinin YKY yurdunda karantinada olduğu, 2 kişinin de hayatını kaybettiği belirtti. Yetkililer, vatandaşların sosyal mesafeye dikkat ederek maske takmalarını istedi.
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