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Selden zarar görenlere il etapta 5 bin TL yardım yapılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İçişleri Bakanlığı AFAD olarak evvela evi hasara uğrayan ve eşyalarını kaybeden vatandaşlarımıza 5 bin liraya kadar ilk ağızda bir yardımda bulunacağız.
 22 Haziran 2020 18:31
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Selden zarar görenlere il etapta 5 bin TL yardım yapılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa yaşanan sel felaketinde evlerinde eşyaları zarar gören vatandaşlara 5 bin TL yardım yapılacağını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da selden zarar gören yerlerde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte incelemelerde bulundu. Tüm gün çeşitli yerlerde yapılan incelemelerin ardından Yenişehir Havaalanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Soylu, "Evi hasara uğrayan ve eşyalarını kaybeden vatandaşlarımıza 5 bin liraya kadar yardımda bulunacağız" dedi.

Bursa'daki ekiplere destek olarak Kocaeli, İstanbul'dan arama kurtarma ekiplerinin geldiğini belirten Soylu, "Bursa'daki yerel yönetimler, arama kurtarma çalışmalarında bulunan sivil toplum kuruluşları, ve hasar tespiti için Çevre Şehircilik Bakanlığımız , psiko destek için Aile Bakanlığı, afeti yöneten AFAD ve Kızılay'ımız ile birlikte sahadaydık. Biz gelmeden olayın başından itibaren koordine eden valilik ve büyükşehir belediyemiz kriz yönetimini oluşturmuşlardı. Hangi tedbirler alınacağı, afet müdahale planı çerçevesinde oluşturulmuştu. Buraya gelirken de toplam 6 vatandaşımızın sel sularına kapıldığı ve kaybolduğu bilgisi oluşmuştu. 2 vatandaşımız alınmıştı. Ardından bu sayı 5 oldu. Toplam 5 vatandaşımızı selde kaybetmiş olduk" dedi.

Sel sularında kaybolan Derya Bilen için tüm arama kurtarma ekiplerinin çaba sarf ettiğini vurgulayan Soylu, "İnşallah duamız, temennimiz onun sağ salim bulunabilmesidir. Derede ırmakta onu arıyorlar. İnşallah sağ salim bulmak nasip olur. Onun yanı sıra Tarım ve Orman Bakanımızla birlikte buradaki tüm hasara uğrayan yerleri ziyaret ettik. Hem vatandaşlarımızla karşılıklı bir araya geldik. Hem de kendi gözümüzle bu tespitleri yapabilme kabiliyetine sahip olduk. Evlerde ciddi eşya hasarları vardı. Tarımsal hasarlar vardı" diye konuştu.

Selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın cenaze törenine de katılan Soylu ve Pakdemirli, "Burada Kader kızımızın cenazesini de kaldırdık. Diğer cenazeler de bu gece itibariyle 12-1 arası Bingöl'e yola çıkacaklar. Allah mekanlarını cennet eylesin. Allah sabır versin" ifadelerini kullandı

5 bin liraya kadar yardım

Hasarları ilk ağızdan dinleyip gördüklerini belirten Soylu,"Biz İçişleri Bakanlığı AFAD olarak evi hasara uğrayan ve eşyalarını kaybeden vatandaşlarımıza 5 bin liraya kadar yardımda bulunacağız. Bir taraftan Aile Bakanlığımız diğer taraftan da Tarım ve Orman bakanlığımız bu konudaki adımlarını atacaklar. Cumhurbaşkanımızın bu konuda bizlere talimatı ve benzer olaylarda karşılaşıldığında tavrı nettir. Vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi, titiz çalışma yapılmasını istemektedir. İnşallah burada vatandaşlarımız hakikaten çok kısa sürede yağan yağmurda ciddi hasarla karşı karşıya kalındı. Gelmeseydik böyle bir hasarı da anlamak görebilme imkanına sahip olamazdık. Yüzlerce, binlerce dönüm araziye büyük kayalar gelmiş. Sadece ev, araç altyapı hasarları yok. Başka hasarlar da var. Devletimiz güçlüdür. İmkanlarımız bugün için vardır. Bu imkanları elden geldiğince karşılamaya çalışacağız. Bu konuda hemen nakdi kaynaklar valiliğe aktarıldı. Gerekli adımlar atılacak. Bunlar imece usulü dostluğun gösterilmesi gereken anlardır. Burada her şey ortaya konulmuştur. Bundan sonra da benzer hasarların meydana gelmemesi için elimizden geleni ortaya koyacağız" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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