Genç savcı adayı feci şekilde can verdi

ZİYA SELÇUK: DESTEKLEME YETİŞTİRME KURSLARINDA YENİ YAPIYA GEÇİLECEK Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Ücretli öğretmenlerimizin sisteme desteği var ama destekleme yetiştirme kursları açısından bakıldığında onların bu desteğine daha çok ihtiyacımız olması ihtimali söz konusu olabilir