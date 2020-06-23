Ankara BİM açıklandı. İhraç işlemlerinin iptali davaları kaç günde sonuçlanıyor?

Bilindiği üzere, 08 Mart 2018 tarihli Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun"un "Yargı Denetimi" başlıklı 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; "Komisyon kararlarına karşı Hakimler ve Savcılar Kurulunca belirlenecek Ankara idare mahkemelerinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilir. Bu davalarda ayrıca Cumhurbaşkanlığına ve Komisyona husumet yöneltilemez." hükmü yer almaktadır.

Bu düzenleme çerçevesinde, OHAL komisyonu tarafından göreve iade başvuruları için red kararı alan kişiler, husumetlerini ihraç edildikleri kurumlara yöneltmek suretiyle Ankara idare mahkemelerinde iptal davası açmaktadırlar.

İlgili Kanun gereği Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından OHAL Komisyonu kararlarına karşı açılacak iptal davaları için, Ankara İdare Mahkemesinde 19 ve 20 nci İdare Mahkemeleri belirlenmişti. Ancak, daha sonra 21 ve 22 nci İdare Mahkemeleri de kurularak toplamda dört mahkemede OHAL Komisyonu tarafından verilen kararlar incelenmeye devam etmektedir.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından yayımlanan 2019 yılı faaliyet raporuna göre, FETÖ davalarına dair çeşitli istatistikler kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Buna göre dört idare mahkemesinin OHAL Komisyonu İşlemlerini ortalama bitirme süreleri aşağıdaki tabloda sunulmuştur:

Mahkeme Ortalama Bitirilme Süresi Ankara 19. İdare Mahkemesi 347 Ankara 20. İdare Mahkemesi 304 Ankara 21. İdare Mahkemesi 251 Ankara 22. İdare Mahkemesi 272

Söz konusu tabloya göre, OHAL Komisyonu kararlarına ilişkin iptal başvuruları en erken Ankara 21. İdare Mahkemesinde 251 günde, en geç olarak ise Ankara 19. İdare Mahkemesinde 347 günde sonuçlandırılmaktadır.

Diğer taraftan, söz konusu raporda FETÖ davalarına bakan mahkemelerde bulunan dosya sayısı ve 2019 yılında karara bağlanan dosya sayısı da kamuoyuyla paylaşılmıştır. Paylaşılan verilere göre, 20. İdare Mahkemesi yıl içerisinde gelen 6 bin 313 dosyanın 5 bin 763'ünü karara bağlayarak dosyaların %91'ini sonuçlandırmıştır. 21. İdare Mahkemesi ise hızlı karar almasına rağmen sonuçlandırma oranı en düşük olanı olarak görülmektedir.

Genel olarak baktığımızda toplam 25 bin 785 dava dosyasından 18 bin 120'si karara bağlanarak, %70 düzeyinde OHAL komisyonu kararları hakkında işlem tesis edilmiştir.

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