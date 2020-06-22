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Fahri trafik müfettişliği duyurusu yayımlandı

İçişleri Bakanlığı, yönetmelik değişikliği sonrasında, Fahri Trafik Müfettişliği Müracaat Formunu yayımladı.
 22 Haziran 2020 18:42
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Fahri trafik müfettişliği duyurusu yayımlandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama şu şekilde:

Bakanlığımız dijital dönüşüm ve bürokrasinin azaltılmasına yönelik çalışmalar kapsamında vatandaşlarımıza daha etkin, daha verimli ve daha hızlı hizmet sunabilmek için yalınlaştırma ve bilişim entegrasyonları gerçekleştirmektedir.

Bu kapsamda; Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair yönetmelik 31 Ekim 2019 tarihli ve 30934 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, yönetmeliğin ekinde yer alan Fahri Trafik Müfettişliği Müracaat Formu (Ek-4)'nun elektronik ortamda doldurulmasına imkan sağlanmış ve bahse konu müracaat formu www.trafik.gov.tr adresinde "Fahri Trafik Müfettişliği" başlığı altında yayımlanmıştır. Fahri Trafik Müfettişliğine müracaat etmek isteyen vatandaşlarımız için ilgili form aşağıda sunulmuştur.

Form için tıklayınız.

Fahri Trafik Müfettişlerinin yetkileri nelerdir?

Fahri Trafik Müfettişleri sürücülerin trafikte yaptığı kural ihlallerine, denetleme ile yükümlü birimlere bildirmektedir. Fahri trafik müfettişleri ceza yazabilmekte olup, bu husus Anayasa Mahkemesinin 2013/43 Esas Nolu kararıyla tescillenmiştir.
Fahri trafik müfettişleri bu işi gönüllü olarak yapar ve ücret almaz.
Fahri trafik müfettişi araç durduramaz ve evrak kontrolü yapamaz. Kötü niyetli bildirimde bulunan fahri trafik müfettişler, durumun tespiti halinde 2 aydan 6 aya kadar hapis cezası alabilmektedir.
2019 yılında düzenleme gereğince, bir yıl süreyle trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenlemeyen müfettişlerin görevleri Emniyet Genel Müdürünün teklifi üzerine İçişleri Bakanının onayı ile sonlandırılabilir.

Fahri trafik müfettişi olmak için hangi şartlar aranır?

Aranacak Şartlar
Madde 5- Müfettiş olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az kırk yaşında olmak,
c) En az yüksekokul mezunu olmak
d) En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak,
e) Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak
f) Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması,
g) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
h) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
Memurlar.Net
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