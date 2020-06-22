13 yaşındaki çocuğa, çarpıp kaçan sürücü serbest bırakıldı

Olay 18 Haziran Perşembe günü saat 16.00 sıralarında Çat İlçesi'ne bağlı Yukarı Çat Köyü girişindeki kavşakta meydana geldi. Hayvanların yanına gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki Muhammet Sait Tanas'a Erhan A. (46) yönetimindeki 07 plakalı otomobil çarptı.

ÇARPTI KAÇTI

Aşırı hızlı olduğu iddia edilen sürücünün çarptığı ve metrelerce sürüklediği küçük Muhammet ağır yaralanırken, sürücü Erhan A., hızla olay yerinden kaçtı. Bu sırada yakınları tarafından Çat Devlet Hastanesi'ne götürülen Muhammet Sait Tanas yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük Muhammet geçen Cuma günü gözyaşları arasında köyde toprağa verildi.

SERBEST KALDI

Olay günü akşamında Erzurum'da polise teslim olan otomobil sürücüsü Erhan A. ise gözaltına alındı. Bir geceyi nezarethanede geçiren sürücü, Cumhuriyet Savcısının tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ancak mahkeme sürücü Erhan A.'yı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

BU NASIL ADALET?

Evlatlarının ölümüne sebep olan sürücünün serbest kalmasıyla yaşadıkları acının ikiye katlandığını söyleyen 4 çocuk babası Dursun Tanas, "Ne konuşacak halimiz, ne söyleyecek sözümüz var. Yavruma kıydı şimdi elini kolunu sallayarak geziyor. Bu nasıl adalet?" dedi.

AVUKAT: İTİRAZ EDECEĞİZ

Yaşanan olayın aileyi perişan ettiğini belirten avukat Serkan Tanas, "Küçük Muhammet aynı zamanda benim yeğenim. Ölümlü bir olayda sürücünün serbest kalması hepimizi derinden yaraladı. Yavaşlaması gereken yolda tüm işaretler varken kavşağa hızla girip bir çocuğu öldüren ve olay yerinden hemen kaçıp ölüme terk eden kişinin serbest bırakılmasını vicdanımız kabul etmiyor. Tutuklanması ve gereken cezayı alması için hukuki olarak tüm girişimlerde bulunacağız" diye konuştu.

Erzurumajans-Onur Sağsöz