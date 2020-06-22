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İyileşen hasta sayısı bugün de yeni vaka sayısını aştı

Sağlık Bakanlığı 22 Haziran 2020 tarihli verileri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1212 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 188 bin 897, can kaybı 4 bin 974 oldu.
 22 Haziran 2020 20:20
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İyileşen hasta sayısı bugün de yeni vaka sayısını aştı

Sağlık Bakanlığı 22 Haziran 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 1212 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 188 bin 897, can kaybı 4 bin 974 oldu.

Son 24 saatte 1293 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 161 bin 533'e ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; ' İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız.' dedi.

Memurlar.Net
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