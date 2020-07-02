Yaşı beklemek üzere istifa eden memur, malul olacak derecede hastanırsa ne olur?

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Hizmet yılını tamamladıktan sonra yaşını beklemek için istifa eden memur, bu süre zarfında hastalanırsa sağlık sebebi ile yaş grubunu beklemeden emekli olabilir mi?

Hizmet süresini, yani kadın ise 20 hizmet yılını, erkek ise 25 hizmet yılını tamamladıktan sonra yaşını beklemek için istifa eden memurlar, bu süre zarfında sağlık sebebi ile yaş gruplarını beklemeden emekli olabilirler.

Memurluktan ayrılan kişi malul duruma geldiğini sağlık kurulu raporu ile belgelemesi kaydıyla malullük talebinde bulunabilir.

Malul emekliliğinde yaş grubu aranmaz.

Malul emekliliğinde bağlanacak aylık oranına ayrıca bir ilave yapılmaz. Hizmet süresi ne kadar ise bu süreye aylık ve emekli ikramiyesi ödemesi yapılır.

Yani, malullük aylığı hesaplama sistemi ile istekle emeklilik aylığı hesaplama sistemi aynı kalemler üzerinden yapılır, bir fark bulunmaz.

Bugün için genelde emeklilik hizmet süresini tamamlayanlar 5434 e tabi memurlar olduğundan, konuyu 2008 yılı Ekim ayından önce çalışmaya başlamış memurlar hakkında 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu kuralları bağlamında değerlendirmekteyiz.

Malullük ile ilgili kurallar 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu Madde 44, Madde 53, Madde 54 hükümlerinde bulunmaktadır.

Bu kurallara göre;

Memurunun sebebi ne şekilde olursa olsun vücutlarında meydana gelen hastalıklar veya maruz kaldıkları tedavisi imkansız hastalıklar yüzünden vazifelerini yapamayacak duruma girdiklerinde malul sayılmaktadırlar. Tabi ki malul olup olmadığının son kararı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca verilmektedir.

Malullük için koşul olarak aranan bir oran ve malullük için bir sebep yoktur. Malul olma durumunun nedeni aranmaz. Sadece vücutlarında meydana gelen rahatsızlıklarını belirlenen sağlık kurulu raporunun Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca incelenerek malul olup olmadığının kararı yeterli olmaktadır.

Açıkta malul olanların malullük ilişkilerinde görevleriyle bir bağ kurulmayacağından memurluktan ayrıldıktan sonra malullük talebinde bulunanların sağlık kurulu raporlarının hem raporu düzenleyen hastanelerce hem de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca, çalışabilecek durumda mıdır değil midir, çalışmadan geçimini sağlar mı sağlamaz mı açısından rahatsızlık durumu incelenerek karara bağlanması gerektiğini söyleyebiliriz.

Malul duruma giren, çok ileri derecede malul durumu olmayan memurun ve malul olduğu kararı verilmesi halinde hizmet süresinin en az 10 yıl olması ön koşul olarak belirtilmiştir. Memurluktan ayrılmış ve çalışmayan bir kişiye de malul olması nedeniyle aylık bağlanması için memurluktan ayrıldığında hizmet süresinin en az 10 yıl olması gerekiyor. 10 yıl hizmeti olmayana malul aylığı bağlanamaz.

Bu bağlamda sonuç değerlendirmemiz; 5434 sayılı Kanuna tabi çalışmaları olup emeklilik yaşını dışarıda beklemek üzere görevinden ayrılan memur görevinden ayrıldıktan sonra şayet işçi esnaf olarak da çalışmıyorsa ve bu sırada rahatsızlık geçirmişse, bu rahatsızlığı malul olmayı gerektirir bir rahatsızlık olması kaydıyla malul aylığı bağlanması talebinde bulunabileceğini değerlendirmekteyiz.

Sonuç bağlamında, istifa ettikten sonra rahatsızlığın belgelenmesi için raporları hastanelerce düzenlenmiş olan bir sağlık kurulu raporu temin edilmesi gerekir. Bu rapor Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunun incelenmesi için gönderilir, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu şayet malul olduğu tespiti yapılırsa, memurlara emeklilik yaş grubunu beklemeden Sosyal Güvenlik Kurumunca malul aylığı bağlar.