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Tunç Soyer'den 'İzmir'e özgü bayrak ve para' açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "kente özgü bayrak ve para" açıklamalarının çarpıtıldığını bildirdi.
 22 Haziran 2020 19:10
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Tunç Soyer'den 'İzmir'e özgü bayrak ve para' açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "kente özgü bayrak ve para" açıklamalarının çarpıtıldığını bildirdi.

Soyer, yaptığı yazılı açıklamada, geçen günlerde Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin düzenlediği çevrim içi etkinlikte kent turizmini geliştirmek adına çalışmalarını ve projelerini anlattığı konuşmasının sadece küçük bir bölümünün alıntılandığını belirtti.

Soyer, açıklamasında şunları kaydetti:

"Oyun bellidir. Ne yazık ki siyasetteki ve ekonomideki tükenişlerini gündemden düşürebilmek isteyenlerin yaratmayı hedefledikleri kavga ortamına çekilmeye çalışılıyoruz. Montaj hileleriyle sözlerimi çarpıtarak bu tartışmaya zemin hazırlayanların kimler olduğu da hepimizce bilinmektedir.

Hala anlamayanlar için hatırlatayım, ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, kesinlikle bölünemez. Ülkemizin başkenti Ankara, para birimi Türk Lirası, bağımsızlığının sembolü ise ay-yıldızlı al bayraktır. Montajlanarak çeşitli mecralara servis edilen konuşmamın içinde iki ana başlık bulunmaktadır. Öncelikle İzmir bayrağı diye bir meselenin gündemimizde olması ve düşünülmesi bile söz konusu değildir. Osmanlı döneminde kullanılmış İzmir bayrağı, belediyemizle ilgili bir çalışma değil, bir tarih dergisinde yayımlanan akademik makaleyle gün yüzüne çıkmış tarihsel bir veridir.

İkinci konu ise bir katılımcının sorusu üzerine dijital alışveriş araçlarına ilişkin teknik bir değerlendirmedir. Kesilerek montajlanmış konuşmamın devamında da ifade ettiğim gibi, bahsettiğim konu ayrı bir para birimi değil, şehrimizdeki dayanışma ve beraberliği artırıcı bir gönüllülük sistemidir."
Anadolu Ajansı
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