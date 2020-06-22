Tunç Soyer'den 'İzmir'e özgü bayrak ve para' açıklaması
|22 Haziran 2020 19:10
|Yazdır
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "kente özgü bayrak ve para" açıklamalarının çarpıtıldığını bildirdi.
Soyer, yaptığı yazılı açıklamada, geçen günlerde Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin düzenlediği çevrim içi etkinlikte kent turizmini geliştirmek adına çalışmalarını ve projelerini anlattığı konuşmasının sadece küçük bir bölümünün alıntılandığını belirtti.
Soyer, açıklamasında şunları kaydetti:
"Oyun bellidir. Ne yazık ki siyasetteki ve ekonomideki tükenişlerini gündemden düşürebilmek isteyenlerin yaratmayı hedefledikleri kavga ortamına çekilmeye çalışılıyoruz. Montaj hileleriyle sözlerimi çarpıtarak bu tartışmaya zemin hazırlayanların kimler olduğu da hepimizce bilinmektedir.
Hala anlamayanlar için hatırlatayım, ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, kesinlikle bölünemez. Ülkemizin başkenti Ankara, para birimi Türk Lirası, bağımsızlığının sembolü ise ay-yıldızlı al bayraktır. Montajlanarak çeşitli mecralara servis edilen konuşmamın içinde iki ana başlık bulunmaktadır. Öncelikle İzmir bayrağı diye bir meselenin gündemimizde olması ve düşünülmesi bile söz konusu değildir. Osmanlı döneminde kullanılmış İzmir bayrağı, belediyemizle ilgili bir çalışma değil, bir tarih dergisinde yayımlanan akademik makaleyle gün yüzüne çıkmış tarihsel bir veridir.
İkinci konu ise bir katılımcının sorusu üzerine dijital alışveriş araçlarına ilişkin teknik bir değerlendirmedir. Kesilerek montajlanmış konuşmamın devamında da ifade ettiğim gibi, bahsettiğim konu ayrı bir para birimi değil, şehrimizdeki dayanışma ve beraberliği artırıcı bir gönüllülük sistemidir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İyileşen hasta sayısı bugün de yeni vaka sayısını aştı
22 Haziran 2020 20:20
|CHP'li Öztrak'tan Baro Başkanlarının yürüyüşüne destek
22 Haziran 2020 18:48
|Bakan Albayrak'tan tüketici güven endeksi değerlendirmesi
22 Haziran 2020 15:57
|Bahçeli'den baro başkanlarının yürüyüşüne tepki
22 Haziran 2020 15:11
|AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'İzmir' açıklaması
22 Haziran 2020 15:04
|Çavuşoğlu: Almanya, seyahat kararıyla kendi halkını cezalandırıyor
22 Haziran 2020 14:39
|CHP'li belediyenin diktiği Erbakan'ın büstü olay oldu
22 Haziran 2020 14:28
|Bakan Gül'den baro başkanlarının yürüyüşüne dair değerlendirme
22 Haziran 2020 13:58
|Erdoğan, sel felaketinde yakınlarını kaybedenlere taziyelerini iletti
22 Haziran 2020 13:19
|Dr. Serdar Savaş'ın tam tersi sözleri ortaya çıktı
22 Haziran 2020 10:20