Sağlık Uzman Yardımcılığı sonuçları 4 ay sonra açıklandı
Sağlık Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Sonuç Duyurusu
|22 Haziran 2020 19:14
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Sağlık Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Sonuç Duyurusu
17 - 21 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılan Sağlık Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavısonuçlanmıştır.Sınava katılan tüm adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile aşağıdaki linkten giriş yaparak sınavsonucunu öğrenebileceklerdir.İtirazlar ve atama işlemlerine ilişkin açıklamalar sınav ilan duyurusunda yer almaktadır.
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