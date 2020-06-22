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Belediyenin yaptığı bina hastaneye dönüştürülecek

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın girişimleri sonuç verdi. Belediyenin Devteşti Mahallesinde yapımını tamamladığı dev bina Sağlık Bakanlığı bünyesinde hastane olarak faaliyet gösterecek.
 22 Haziran 2020 19:16
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Belediyenin yaptığı bina hastaneye dönüştürülecek

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın girişimleri sonuç verdi. Belediyenin Devteşti Mahallesinde yapımını tamamladığı dev bina Sağlık Bakanlığı bünyesinde hastane olarak faaliyet gösterecek.

Göreve geldiği günden itibaren Devteşti Mahallesindeki merkezin değerlendirilmesi için ciddi çaba sarf eden Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın girişimleri sonuç verdi. Belediyeye ait bina Sağlık Bakanlığı bünyesinde hastane olarak hizmet verecek. Devir işleminin gerçekleşmesinin ardından Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Süleyman Aksu, Belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları bina kompleksinde incelemelerde bulundu.

Yeni Devlet Hastanesi Devteşti'de hizmet verecek

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "Haliliye İlçemizin Devteşti Mahallesindeki Sosyal Yaşam Merkezindeyiz. Burada 9 katlı yaklaşık 15 bin metrekare kapalı alana sahip yeni ve modern bir binamız vardı. Valimize, vekillerimize Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İl Başkanımıza durumu arz ettik. Hep birlikte ortak bir kanaat geliştirildi. Bu doğrultuda valimiz bize rehberlik etti. Bölgemizin bir ihtiyacı olan hastaneyi buraya kazandıracağız. Bizler de Haliliye Belediyesi olarak üzerimize düşeni yaptık. Buradan Şanlıurfalı hemşehrilerimize hayırlı olsun dileklerimizi iletiyorum" dedi.

AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ise hayırlı olsun temennisinde bulunarak, "Bugün Haliliye Belediyemize ait olan binamızın inşallah bölge açısından sağlık tesisi olarak kullanılacak. Binayı yerinde görmek amacıyla valimiz, milletvekilimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Haliliye Belediye Başkanımızla birlikte buradayız. Bölgenin ihtiyacını giderecek faydalı bir hizmet olacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Önceden hastane talebi vardı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de vatandaşların daha önceden de devam eden bir hastane talepleri olduğunu belirterek, "Öncelikle bölgemize hayırlı uğurlu olsun. Haliliye Belediye Başkanımız ilk geldiği günden itibaren burayı nasıl değerlendiririz çabası içerisindeydi. Bu bölgenin önceden hastane talebi vardı. Bu istek ve talepler dikkate alındı. Valimizle birlikte değerlendirildi. Bölgemiz için olması gereken bir bina hastane olarak kazandırılacak. İnanıyorum ki burası hastane olarak açıldıktan sonra bölgemizdeki bir insan ben Eyyübiye'ye nasıl yetişirim çabası içerisinde olmayacak" dedi.

Eyyübiye Devlet Hastanesinin açılmasından sonra hastane talebinin bölgede hasıl olduğunu söyleyen AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ise, "Buradaki vatandaşlarımız hastaneye gitmek için 16 kilometre yol kat etmek zorunda kalıyordu. Burası kadın doğum ve çocuk hastalıkları noktasında ciddi bir ihtiyacı giderecektir. Ben bu eserin inşallah devlet hastanesi olarak memlekete kazandırılması noktasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm halkımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Hep birlikte güzel bir işe imza atmış olduk

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise Haliliye Belediyesine ait binanın bölgeye hastane olarak hizmet verecek olmasının hayırlı olmasını dileyerek, "Hep birlikte güzel bir işe imza atmış olduk. Burası hazineye ait bir arsa üzerinde Haliliye Belediyemizin yaptırdığı uzun süredir atıl durumda olan çok güzel bir bina. Haliliye Belediye Başkanımız her zaman olduğu gibi o çalışkanlığıyla 'burayı nasıl değerlendiririz' önerisini getirdikten sonra bizler de Milli Emlak Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğüne gerekli talimatı verdik. Bir süredir devam eden bir çalışma vardı. Bugün deklare etmiş olacağız. Takas işlemine girildi. Bina karşılığında Haliliye Belediyemize yine komisyonun çalışması neticesinde belirlenen bir miktar vardı. O miktara denk gelecek şekilde bir arsa tahsisi gerçekleştirildi. İl merkezinde yoğun daha fazla özellikle Devteşti Mahallemizde, vatandaşlarımızın zorluklar çektiğini biliyoruz. Bizler de bu sorunun çözümü için vekillerimizle, belediye başkanlarımızla birçok kez bir araya geldik. Bu durumu nasıl aşabiliriz diye düşünürken Mehmet Başkanım bu fikri ortaya koyduktan sonra çalışmaları hızlıca yapıp tamamladık. Ve çok şükür bugün burası Sağlık Bakanlığına devredilmiş oldu. İnşallah hızlı bir şekilde burayı vatandaşımızın hizmetine sokmuş olacağız" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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